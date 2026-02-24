Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa. W efekcie Unia Europejska coraz częściej pełni rolę rynku zbytu i zaplecza operacyjnego w rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, tracąc realną suwerenność technologiczną i polityczną.
24.02.2026, 05:00
Do grona miliarderów z branży technologicznej najbardziej wspierających obóz Donalda Trumpa należy Elon Musk. Przekazał on rekordowe środki na kampanię wyborczą obecnego prezydenta, a następnie przez kilka miesięcy był członkiem departamentu odpowiedzialnego za cięcia w sektorze publicznym. Po odejściu z DOGE Musk zaczął w mediach społecznościowych atakować europejskich polityków, wpisując się w agendę ruchu MAGA. Na zdjęciu również podobizna J.D. Vance'a, którego głównym kampanijnym sponsorem był Peter Thiel, współzałożyciel firmy Palantir. Fot. Craig T Fruchtman/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak amerykańska administracja i giganci technologiczni stworzyli zamknięty system wzajemnego finansowania oraz wsparcia politycznego.
- W jaki sposób korporacje ze Stanów Zjednoczonych przejmują kontrolę nad wrażliwymi danymi Europejczyków i infrastrukturą krytyczną państw europejskich.
- Dlaczego – zdaniem ekspertów – rosnące uzależnienie od zewnętrznych technologii prowadzi do trwałej utraty strategicznej suwerenności Europy?