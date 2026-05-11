Europa w cieniu supermocarstw: przyszłość relacji transatlantyckich
Zapraszamy na jubileuszową dwudziestą Konferencję CE UW, podczas której eksperci, dyplomaci i analitycy porozmawiają o przyszłości Europy, bezpieczeństwie, relacjach transatlantyckich i konfliktach technologicznych w świecie rosnącej rywalizacji mocarstw.
Data: 18 maja 2026 r., godz. 13:00
Miejsce: Aula Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego
Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizator: Centrum Debaty Publicznej
W dyskusji udział wezmą:
Panel I – Wspólnota wartości czy twarda gra interesów? Ewolucja relacji transatlantyckich
- prof. dr hab. Bogdan Góralczyk – politolog i sinolog, wykładowca CE UW, były ambasador RP w państwach Azji
- Marek Magierowski – analityk ds. geopolityki „Wirtualnej Polski”, ekspert Atlantic Council, były ambasador RP w Izraelu i USA
- Ignacy Niemczycki – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
- Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – pełnomocnik rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy
Rozmowę poprowadzi Jaśmina Nowak – Radio Wnet
Panel II – Bezpieczeństwo bez gwarancji: Europa w nowej erze konfliktów
- gen. Jarosław Gromadziński – prezes Academy Defence24, były dowódca Eurokorpusu
- dr Aleksander Olech – szef Współpracy Międzynarodowej, Defence24
- Filip Dąb-Mirowski – analityk i publicysta, twórca projektu „Globalna Gra”
- dr hab. Dorota Heidrich – politolożka, ekspertka ds. stosunków międzynarodowych, WNPiSM UW
Rozmowę poprowadzi dr Karolina Zbytniewska – FocusEurope.pl, WNPiSM UW, Team Europe Direct
O konferencji
XX Konferencja CE to szczególna, jubileuszowa edycja wydarzenia, która od dwóch dekad stanowi platformę debaty o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Europą. Tegoroczna odsłona odbywa się w momencie, gdy stabilność relacji transatlantyckich przestaje być oczywistością, a globalny układ sił ulega dynamicznym przekształceniom.
Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu, rosnąca rywalizacja mocarstw oraz znaczenie technologii w konfliktach międzynarodowych sprawiają, że Unia Europejska staje dziś przed koniecznością redefinicji swojej strategii bezpieczeństwa. Konferencja będzie okazją do rozmowy o tym, czy Europa jest gotowa wzmocnić swoją autonomię strategiczną i jaką rolę może odegrać w kształtującym się porządku międzynarodowym.
