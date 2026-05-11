Europa w cieniu supermocarstw: przyszłość relacji transatlantyckich

Zapraszamy na jubileuszową dwudziestą Konferencję CE UW, podczas której eksperci, dyplomaci i analitycy porozmawiają o przyszłości Europy, bezpieczeństwie, relacjach transatlantyckich i konfliktach technologicznych w świecie rosnącej rywalizacji mocarstw.

Data: 18 maja 2026 r., godz. 13:00

Miejsce: Aula Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28

Organizator: Centrum Debaty Publicznej

W dyskusji udział wezmą:

Panel I – Wspólnota wartości czy twarda gra interesów? Ewolucja relacji transatlantyckich

prof. dr hab. Bogdan Góralczyk – politolog i sinolog, wykładowca CE UW, były ambasador RP w państwach Azji

Marek Magierowski – analityk ds. geopolityki „Wirtualnej Polski”, ekspert Atlantic Council, były ambasador RP w Izraelu i USA

Ignacy Niemczycki – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – pełnomocnik rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy

Rozmowę poprowadzi Jaśmina Nowak – Radio Wnet

Panel II – Bezpieczeństwo bez gwarancji: Europa w nowej erze konfliktów

gen. Jarosław Gromadziński – prezes Academy Defence24, były dowódca Eurokorpusu

dr Aleksander Olech – szef Współpracy Międzynarodowej, Defence24

Filip Dąb-Mirowski – analityk i publicysta, twórca projektu „Globalna Gra”

dr hab. Dorota Heidrich – politolożka, ekspertka ds. stosunków międzynarodowych, WNPiSM UW

Rozmowę poprowadzi dr Karolina Zbytniewska – FocusEurope.pl, WNPiSM UW, Team Europe Direct

O konferencji

XX Konferencja CE to szczególna, jubileuszowa edycja wydarzenia, która od dwóch dekad stanowi platformę debaty o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Europą. Tegoroczna odsłona odbywa się w momencie, gdy stabilność relacji transatlantyckich przestaje być oczywistością, a globalny układ sił ulega dynamicznym przekształceniom.

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu, rosnąca rywalizacja mocarstw oraz znaczenie technologii w konfliktach międzynarodowych sprawiają, że Unia Europejska staje dziś przed koniecznością redefinicji swojej strategii bezpieczeństwa. Konferencja będzie okazją do rozmowy o tym, czy Europa jest gotowa wzmocnić swoją autonomię strategiczną i jaką rolę może odegrać w kształtującym się porządku międzynarodowym.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się tutaj.

