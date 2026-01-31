Kategorie artykułu: Sport Świat
Europejczycy lekceważą afrykańską piłkę? Marokańczycy zamknęli usta krytykom
Nowoczesne stadiony, sprawna organizacja i jasny sygnał wysłany światu – Puchar Narodów Afryki w Maroku pokazał, że afrykańska piłka przestała być peryferyjna. Turniej stał się testem infrastruktury przed mundialem 2030 i dowodem, że kontynent potrafi organizować wydarzenia na najwyższym poziomie. Jednocześnie decyzja o rzadszym rozgrywaniu turnieju wzbudziła emocje, a postawa Sadio Mané przypomniała, czym jest sportowe przywództwo.
31.01.2026, 07:30
Achraf Hakimi, piłkarz roku w Afryce, zaskarbił sobie sympatię nie tylko rodaków. Jednak w finale Pucharu Narodów Afryki, jako kapitan Maroka, musiał uznać wyższość Senegalu. Fot. Tullio M. Puglia / Stringer/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegają przygotowania Maroka do organizacji mistrzostw świata w 2030 r.
- Jak środowisko piłkarskie odebrało decyzję o rozgrywaniu Pucharu Narodów Afryki co cztery, a nie – jak dotychczas – co dwa lata.
- Kto jest dziś postrzegany jako piłkarski bohater Afryki.