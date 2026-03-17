Kategoria artykułu: Sport
Ewa Pajor znowu zagra na Camp Nou. Dlaczego FC Barcelona przyciąga tłumy, a Real Madryt próżnuje
W Hiszpanii status hegemona w kobiecym futbolu ma FC Barcelona, natomiast Real Madryt prezentuje zupełnie inne podejście do żeńskiego zespołu. Teraz te różnice są bardziej widoczne niż kiedykolwiek.
17.03.2026, 04:45
Ewa Pajor, napastniczka FC Barcelona, świętuje swojego pierwszego gola w barwach katalońskiego klubu w Lidze Mistrzyń. Tę bramkę zdobyła przeciw Hammarby IF. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy kobieca drużyna FC Barcelona ma szansę na przyciągnięcie kilkudziesięciu tysięcy osób na Camp Nou w meczu Ligi Mistrzyń, w którym będzie rywalizować z Realem Madryt.
- Dlaczego kobiecy Real Madryt, w przeciwieństwie do katalońskiej ekipy, nie rozgrywa domowych meczów na swoim głównym stadionie, czyli Santiago Bernabéu.
- Czym oprócz wysokiej formy na boisku oczarowała kibiców w Hiszpanii Ewa Pajor.