Kategoria artykułu: Biznes
Fala inwestycji napędzi rynek ubezpieczeń dla firm. Gdzie tkwi największy potencjał?
Miliardy złotych z KPO i SAFE zasilają już polską gospodarkę, ale wraz z nowymi kontraktami firmy są coraz bardziej narażone na ryzyko. Tym bardziej że przybywa cyberataków i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Odpowiedzią mogą być ubezpieczenia. Ruszamy z cyklem Biznes pod ochroną.
16.06.2026, 03:45
Polskie firmy mierzą się z wieloma trudnymi do przewidzenia zagrożeniami. Nasi rozmówcy podkreślają, że polisa coraz częściej nie jest tylko zabezpieczeniem majątku, ale elementem ciągłości działania. Fot. Mark Kolbe/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które czynniki i nowe ryzyka napędzają obecnie popyt na ubezpieczenia korporacyjne w Polsce.
- Które rodzaje polis mają największy potencjał wzrostu w najbliższych latach.
- Dlaczego najniższa cena polisy przestała być najważniejszym kryterium wyboru.