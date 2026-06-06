Kategoria artykułu: Kultura
Fantazje o getcie. Krzysztof Gil i niesamowita wystawa o obcych
Na wystawie „Nikt was tu nie chce” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki Krzysztof Gil opowiada o wykluczeniu. Robi to w zupełnie nowej formie niż ta, do której nas przyzwyczaił. I osiąga sukces.
06.06.2026, 05:15
Krzysztof Gil, wystawa „Nikt was tu nie chce”. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Fot. Łukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kim są sfumaryści.
- Dlaczego w ostatnich latach w sztuce święci triumfy tematyka romska.
- Co ciekawego proponuje w swoim malarstwie Krzysztof Gil.