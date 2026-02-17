Kategoria artykułu: Analizy
Faustowska zagadka polskiej gospodarki. Dlaczego radzimy sobie dużo lepiej niż inni?
Polska gospodarka w ostatnich latach rosła szybciej niż niemal wszystkie kraje Europy, mimo pandemii, wojny i wysokiej inflacji. Kolejne kryzysy nie tylko nie zahamowały wzrostu, ale w części przypadków stały się impulsem rozwojowym.
17.02.2026, 05:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego polska gospodarka w ostatnich latach rosła znacznie szybciej niż inne gospodarki europejskie, w tym z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
- Jak Polska była w stanie wykorzystywać szoki zewnętrzne na swoją korzyść.
- Co będzie kluczowe dla dalszego wzrostu.