Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Fintech przejęty przez Santandera rozwija skrzydła w Polsce. Chce dwucyfrowych wzrostów i podwojenia liczby klientów
Ebury, fintech, którego od 2020 r. większościowym akcjonariuszem jest ograniczający właśnie działalność w Polsce hiszpański Banco Santander, zwijać się znad Wisły wcale nie zamierza. Przeciwnie. Ma plan dwucyfrowych wzrostów i obsługi coraz większych przedsiębiorstw. Zamierza też wprowadzić wielowalutowe karty biznesowe oraz platformę pokazującą pozycję walutową. Wyzwaniem pozostaje przekonanie przedsiębiorców, że ryzykiem walutowym można świadomie zarządzać, zamiast bazować na przeczuciu, które może kosztować ich miliony złotych.
27.01.2026, 05:30
Jakub Makurat, dyrektor generalny Ebury w Polsce, przyznaje, że już 40 proc. spośród 4 tys. obsługiwanych firm zabezpiecza ryzyko kursowe. Stara się przekonać do tego kolejnych przedsiębiorców. Fot. mat. prasowe Ebury
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego powstało Ebury i co było przełomem w jego rozwoju.
- Czym grozi nieodpowiednie zabezpieczanie ryzyka kursowego.
- Jakie są dalsze plany rozwoju Ebury w Polsce.