Francja i Norwegia o odstraszaniu nuklearnym. Porozumienie z Narwiku zmienia układ sił w Europie Północnej

Gdy europejscy przywódcy coraz głośniej mówią o konieczności uniezależnienia bezpieczeństwa kontynentu od Stanów Zjednoczonych, Francja i Norwegia wykonały właśnie jeden z najbardziej znaczących kroków w kierunku nowej architektury obronnej Europy Północnej.

Podpisane 27 maja w Pałacu Elizejskim tzw. porozumienie z Narwiku nie tylko pogłębia współpracę wojskową obu państw. Po raz pierwszy Norwegia oficjalnie dołącza także do francuskiej inicjatywy „zaawansowanego odstraszania nuklearnego” (dissuasion avancée), którą prezydent Emmanuel Macron przedstawił w marcu jako nowy filar europejskiego bezpieczeństwa.

To sygnał o znaczeniu wykraczającym daleko poza relacje bilateralne. Oslo, które od początku zimnej wojny opierało swoje bezpieczeństwo niemal wyłącznie na amerykańskim parasolu nuklearnym, po raz pierwszy formalnie dołącza do grupy krajów gotowych skorzystać z francuskiego arsenału atomowego w obronie Europy.

Co zawiera porozumienie z Narwiku?

Według informacji przedstawionych przez prezydenta Macrona oraz premiera Norwegii Jonasa Gahra Støre porozumienie obejmuje kilka kluczowych obszarów.

Po pierwsze – ustanawia zasadę wzajemnej pomocy między Francją a Norwegią. Choć oba państwa są już objęte gwarancjami art. 5 NATO, dokument tworzy dodatkowe ramy dwustronnej współpracy kryzysowej.

Po drugie – przewiduje regularne konsultacje wojskowe oraz wspólne planowanie operacyjne na wszystkich szczeblach dowodzenia.

Po trzecie – otwiera drogę do magazynowania i transportowania francuskiego sprzętu wojskowego na terytorium Norwegii w razie zagrożenia. W praktyce może to oznaczać częstsze rozmieszczenie francuskich fregat, okrętów podwodnych czy wyposażenia przeznaczonego do działań w Arktyce.

Po czwarte – porozumienie wzmacnia współpracę w obszarach szczególnie istotnych dla północnej flanki NATO: obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, bezpieczeństwo Arktyki i Dalekiej Północy, przestrzeń kosmiczna i satelity wojskowe, wymiana informacji wywiadowczych, ochrona infrastruktury krytycznej na morzu, przeciwdziałanie wojnie hybrydowej.

Szczególne znaczenie ma kwestia ochrony podmorskiej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Norwegia jest jednym z największych dostawców gazu do Europy, a przez Morze Północne przebiegają strategiczne gazociągi oraz kable światłowodowe. Zarówno francuskie, jak i norweskie służby od miesięcy ostrzegają przed rosnącą aktywnością rosyjskich jednostek zdolnych do prowadzenia sabotażu na dużych głębokościach.

Na czym polega zaawansowane odstraszanie

Najbardziej politycznie wrażliwym elementem porozumienia jest udział Norwegii w projekcie francuskiego odstraszania nuklearnego.

Francja pozostaje jedynym państwem Unii Europejskiej dysponującym własnym, niezależnym arsenałem jądrowym. Po Brexicie jej około 290 głowic nuklearnych stało się jedynym atomowym gwarantem bezpieczeństwa wewnątrz UE.

Nowa doktryna Macrona nie oznacza „europeizacji” francuskiej broni atomowej. Paryż wielokrotnie podkreślał, że decyzja o jej użyciu pozostanie wyłącznie w rękach prezydenta Republiki Francuskiej. Program zakłada jednak: udział sojuszników w konsultacjach strategicznych, wspólne ćwiczenia związane z odstraszaniem, możliwość uczestnictwa sił konwencjonalnych państw partnerskich w operacjach wspierających odstraszanie, czasowe rozmieszczenie elementów francuskich sił strategicznych na terytorium sojuszników.

Do inicjatywy dołączyły już Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja i Grecja. Norwegia stała się dziewiątym uczestnikiem projektu.

Jednocześnie Oslo podkreśla, że nie zamierza zmieniać swojej długoletniej polityki zakazującej rozmieszczania broni nuklearnej na terytorium kraju w czasie pokoju.

Dlaczego Norwegia zbliża się do Francji

Norwegia ma około 200 kilometrów granicy lądowej z Rosją. Jeszcze ważniejsze jest jednak jej położenie w pobliżu Półwyspu Kolskiego, gdzie znajduje się główna baza rosyjskich strategicznych okrętów podwodnych i największa koncentracja rosyjskiej broni jądrowej.

Norweskie radary, satelity i systemy obserwacji należą do najważniejszych narzędzi NATO monitorujących aktywność rosyjskiej Floty Północnej.

Jak podkreśla norweski minister obrony Tore Sandvik, Oslo realizuje obecnie strategię „dywersyfikacji ryzyka”. W ostatnich latach Norwegia zawarła specjalne porozumienia strategiczne z Wielką Brytanią, Niemcami, a teraz także z Francją.

To odpowiedź na coraz częściej pojawiające się w Europie pytanie: jak długo Stany Zjednoczone będą gotowe ponosić główny ciężar obrony kontynentu?

Korzyści dla Francji

Dla Paryża porozumienie ma trzy główne zalety. Po pierwsze, wzmacnia francuską obecność wojskową w Arktyce i na północnej flance NATO – regionie, który po rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie stał się jednym z kluczowych teatrów strategicznej rywalizacji.

Po drugie, zwiększa polityczną wiarygodność francuskiej koncepcji europejskiego odstraszania. Każde kolejne państwo przystępujące do inicjatywy Macrona wzmacnia pozycję Francji jako lidera europejskiej polityki bezpieczeństwa.

Po trzecie, otwiera nowe możliwości dla francuskiego przemysłu obronnego. Norwegia już zapowiedziała, że część sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie będzie kupowana od francuskich producentów.

Korzyści dla Norwegii

Dla Oslo współpraca oznacza przede wszystkim dostęp do potencjału militarnego jednej z największych armii Europy. Francja dysponuje: pełnym arsenałem nuklearnym, lotniskowcem o napędzie atomowym, strategicznymi siłami powietrznymi, rozbudowanymi zdolnościami kosmicznymi, zaawansowanym przemysłem obronnym.

Norwegia zyskuje również dodatkowe zabezpieczenie polityczne na wypadek dalszego osłabienia amerykańskiego zaangażowania w Europie. Dla kraju graniczącego z Rosją oznacza to większą obecność sojuszników w regionie Arktyki.

Warto wiedzieć Kto wydaje więcej na obronę? Skala potencjałów obu państw pozostaje jednak nieporównywalna. Francja Francuski budżet obronny na 2026 r. wynosi około 68-70 mld euro, co odpowiada mniej więcej 2,5 proc. PKB. Paryż realizuje wieloletni program modernizacji sił zbrojnych wart ponad 400 mld euro do 2030 r. Francja utrzymuje około 205 tys. żołnierzy zawodowych, własne siły nuklearne oraz globalną sieć baz i operacji wojskowych. Norwegia Norweskie wydatki obronne w 2026 r. szacowane są na około 12-13 mld euro, czyli ponad 3 proc. PKB. Oslo należy obecnie do państw NATO najszybciej zwiększających nakłady wojskowe. Ponadto rząd norweski przeznacza w tym roku ponad 7 mld euro pomocy wojskowej dla Ukrainy, co czyni go jednym z największych darczyńców w relacji do wielkości gospodarki. ministerstwa sił zbrojnych Francji i Norwegii

Narwik jako symbol nowej zmilitaryzowanej Europy

Nazwa „porozumienie z Narwiku” nie jest przypadkowa. To właśnie pod Narwikiem w 1940 r. francuscy i norwescy żołnierze wspólnie walczyli przeciwko III Rzeszy.

Dziś historyczna symbolika nabiera nowego znaczenia. W obliczu rosyjskiej agresji, niepewności wokół przyszłej roli USA oraz rosnącej militaryzacji Arktyki Francja i Norwegia próbują stworzyć model współpracy, który może stać się wzorem dla kolejnych europejskich partnerstw obronnych.

Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie, że Oslo będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących francuskiego odstraszania nuklearnego. Dziś staje się częścią szerszego procesu, w którym Europa stopniowo buduje własne instrumenty strategicznego bezpieczeństwa – bez zrywania więzi z NATO, ale już nie wyłącznie pod amerykańskim parasolem. Rząd Norwegii oficjalnie podkreśla, że nazwa porozumienia „odnosi się do historycznego sojuszu Norwegii i Francji, który doprowadził do pierwszego zwycięstwa aliantów podczas II wojny światowej”.