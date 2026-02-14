Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Francja jak Polska lat 90.? Co cztery minuty znika samochód
W Polsce lat 90. kradzież samochodu była niemal symbolem transformacji: giełdy, „dziuple”, eksport na Wschód, mafijne szlaki przez porty i granice. Dziś podobne zjawiska wracają – tyle że w cyfrowym wydaniu – nad Sekwaną.
14.02.2026, 08:16
Blokada kierownicy za 20–50 euro potrafi zniechęcić złodzieja, który „nie lubi tracić czasu”. Fot. ullstein bild/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile samochodów jest kradzionych we Francji.
- Jak Francuzi bronią się przed kradzieżami.
- Jakie metody stosują złodzieje.