Francja przyspiesza zbrojenia. Nowa strategia i miliardy na armię

W cieniu wojny w Ukrainie oraz rosnącego napięcia geopolitycznego wokół Europy francuski rząd przyspiesza proces, który jeszcze kilka lat temu wydawał się politycznie trudny do przeprowadzenia – głęboką przebudowę zdolności wojskowych państwa. Aktualizacja ustawy o programowaniu wojskowym (Loi de programmation militaire, LPM), przedstawiona 8 kwietnia 2026 r., stanowi jeden z najbardziej ambitnych planów zbrojeniowych w historii V Republiki, mimo że kraj rzadko dopuszcza zagraniczne firmy do przetargów, a jeśli już – to w formie joint venture lub modeli współpracy międzynarodowej.

Francja planuje zwiększyć wydatki obronne o dodatkowe 36 mld euro, co podnosi łączny budżet LPM na lata 2024–2030 do ok. 436 mld euro. W praktyce oznacza to wzrost rocznego budżetu obronnego z 47,2 mld euro w 2024 r. do 57,1 mld euro w 2026 r., i aż do 76,3 mld euro w 2030 r. – czyli około 2,5 proc. PKB.

To tempo wzrostu odpowiada zmianie paradygmatu: z armii ekspedycyjnej, operującej głównie w Afryce i na Bliskim Wschodzie, do siły przygotowanej na potencjalny konflikt konwencjonalny z przeciwnikiem państwowym – w tym scenariuszu najczęściej wskazywana jest Rosja.

Najbardziej uderzającym elementem planu jest skala inwestycji w środki bojowe. Po dekadach traktowania zapasów amunicji jako „zmiennej dostosowawczej” budżetu Francja zamierza je radykalnie odbudować. To bezpośrednia lekcja z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, w którym tempo zużycia amunicji przekroczyło wcześniejsze zachodnie założenia.

Warto wiedzieć Priorytet: amunicja, rakiety i zdolność przetrwania Francja wyraźnie przesuwa ciężar modernizacji na odbudowę zapasów i zwiększenie siły ognia. Do 2030 r. na amunicję ma trafić 26 mld euro, w tym dodatkowe 8,5 mld euro. Zakładany jest wyraźny wzrost zapasów: amunicji krążącej ( loitering munitions ) o ok. 400 proc.,

( ) o ok. 400 proc., pocisków manewrujących SCALP o 85 proc.,

pocisków artyleryjskich 155 mm o 190 proc.,

torped o 230 proc.,

bomb kierowanych AASM o 240 proc. LPM, ministerstwo ds. sił zbrojnych

Nowe systemy uzbrojenia: od dronów po rakiety balistyczne

Francuski program modernizacyjny obejmuje szerokie spektrum technologii – od systemów rakietowych po zaawansowane rozwiązania w zakresie odstraszania konwencjonalnego. W planach znajduje się m.in. nowy konwencjonalny pocisk balistyczny ziemia-ziemia o zasięgu ok. 2500 km, który ma osiągnąć gotowość operacyjną przed 2035 r.

Równolegle rozwijane będą pociski manewrujące nowej generacji (następcy SCALP) oraz potencjalnie nowy pocisk powietrze-powietrze dla lotnictwa.

Coraz większe znaczenie zyskuje także obrona powietrzna i systemy antydronowe. Francja planuje produkcję 10 zestawów SAMP/T NG zdolnych do zwalczania rakiet balistycznych, a także rozwój setek systemów zakłócających drony, radarów antydronowych oraz artylerii przeciwlotniczej.

Dodatkowo 8,4 mld euro ma zostać przeznaczone na drony oraz inwestycje w walkę elektroniczną i cyberbezpieczeństwo.

Modernizacja sił zbrojnych i przewaga technologiczna

W ramach programu modernizacji wzmocnione zostaną wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Wojska lądowe otrzymają dodatkowe armatohaubice Caesar, a liczba wyrzutni rakietowych ma wzrosnąć do 26.

Lotnictwo przejdzie modernizację myśliwców Rafale do standardu F5, a także zostanie uzupełnione o kolejne samoloty transportowe A400M. Z kolei marynarka zwiększy siłę ognia fregat poprzez rozbudowę liczby silosów rakietowych.

Istotnym elementem strategii jest także rozwój zdolności kosmicznych i technologii przełomowych. Francja planuje przeznaczyć ponad 10 mld euro na programy satelitarne, systemy wczesnego ostrzegania, a także inwestycje w AI, cyberbezpieczeństwo, technologie kwantowe oraz wojskowe superkomputery.

Co ważne, liczebność sił zbrojnych pozostaje bez większych zmian – około 210 tys. żołnierzy, 225 samolotów bojowych i 15 fregat pierwszej klasy. Strategia opiera się więc nie na zwiększaniu skali, lecz na podnoszeniu intensywności ognia, odporności systemów oraz przewagi technologicznej.

Dlaczego teraz?

Francuska doktryna bezpieczeństwa opiera się dziś na trzech kluczowych przesłankach:

rosnącym ryzyku konfliktu w Europie w perspektywie trzech, czterech lat – coraz częściej artykułowanym wprost przez władze,

niewystarczających zapasach i ograniczonych zdolnościach po dekadach oszczędności,

presji sojuszniczej w ramach NATO i UE – szczególnie w kontekście dynamicznego wzrostu wydatków obronnych Niemiec.

Jednocześnie cały projekt ma wyraźny wymiar polityczny. Stanowi element budowania „dziedzictwa strategicznego” prezydentury Emmanuela Macrona i próbę trwałego przestawienia Francji na tory długofalowego wzmacniania bezpieczeństwa.

Zdaniem eksperta Jesteśmy w niebezpiecznym okresie Utrzymujące się zagrożenie wojną ze strony Rosji na naszym kontynencie, z możliwością otwartego konfliktu, pozostaje głównym zmartwieniem w kontekście gotowości sił zbrojnych. Każdy kraj zachowuje swobodę rozwoju według własnego uznania, jednak obecne prognozy wskazują, że Rosja może dysponować 1,3 mln żołnierzy w 2025 r. i nawet 1,9 mln w 2030 r. Oczekuje się również wzrostu liczby czołgów ciężkich z 4 tys. w 2025 r. do 7 tys. w 2030 r., podczas gdy liczba okrętów wojennych ma utrzymać się na poziomie 230–240.



To nie są założenia dogmatyczne – opierają się na rzetelnych analizach. Ustawa o programowaniu wojskowym (LPM) ma kluczowe znaczenie dla obrony obywateli, państwa i jego interesów. Wymaga to zwiększonych inwestycji, bo znajdujemy się w niebezpiecznym okresie. Celem nie jest wzbudzanie niepokoju, lecz budowanie świadomości konieczności tych działań.



Dodatkowym uzasadnieniem dla zwiększenia wysiłku obronnego pozostają niestabilność i zagrożenia terrorystyczne na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Azji oraz w Afryce. Jednocześnie Francja nie może już zakładać takiego samego poziomu zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy – mimo że dialog wojskowy pozostaje na wysokim poziomie. W obliczu wielu równoległych kryzysów priorytety USA nie zawsze pokrywają się z interesami Europy. Amerykanie od miesięcy sygnalizują konieczność wzmocnienia zdolności obronnych po stronie europejskiej.



(Źródło: przesłuchanie w parlamencie z 9 kwietnia 2026 r., poświęcone aktualizacji planu wydatków wojskowych i zwiększeniu budżetu obronnego do 2030 r.)

Jak wyglądają przetargi zbrojeniowe we Francji?

System zakupów obronnych we Francji jest silnie scentralizowany i oparty na dominującej roli państwa. Kluczową instytucją pozostaje Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia (Direction générale de l’armement, DGA), która odpowiada za planowanie, negocjowanie i nadzorowanie kontraktów.

W przeciwieństwie do bardziej liberalnych modeli anglosaskich (czy polskiego), Francja stawia na długoterminowe partnerstwa z krajowymi czempionami przemysłowymi, takimi jak Dassault, Thales, Naval Group czy MBDA. Konkurencja istnieje, ale jest ograniczona – szczególnie w programach uznawanych za strategiczne, gdzie dopuszcza się odstępstwa od klasycznych procedur przetargowych.

Taki model ma zarówno zalety, jak i ograniczenia. Z jednej strony zapewnia kontrolę nad technologią, stabilność łańcuchów dostaw i większą przewidywalność kosztów w długim okresie. Z drugiej – niesie ryzyko ograniczonej presji konkurencyjnej, co może prowadzić do wyższych kosztów i opóźnień. Francuskie instytucje kontrolne, w tym Trybunał Obrachunkowy (Cour des comptes), regularnie wskazują na problemy z harmonogramami i budżetami części programów, zwłaszcza w obszarze systemów bezzałogowych.

System jest przy tym relatywnie odporny na nadużycia charakterystyczne dla otwartych rynków. Dostęp do kontraktów jest ściśle regulowany. Dostawcy muszą spełniać rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, finansowe i technologiczne, a struktura własnościowa firm podlega kontroli państwa. Uzupełniają to wielopoziomowe audyty oraz mechanizmy kar za niewywiązywanie się z umów. Ogranicza to ryzyko udziału niezweryfikowanych podmiotów, choć jednocześnie wzmacnia zamknięty charakter sektora.

„Zagraniczny dostawca” w wersji francuskiej

Francja bardzo rzadko kupuje sprzęt „off-the-shelf” od zagranicznych firm. Zamiast tego stosuje trzy główne modele współpracy:

konsorcja europejskie z udziałem zagranicznym – przykładem jest MBDA, producent pocisków takich jak SCALP, Aster czy Meteor . Choć formalnie europejski, koncern ma udział brytyjski ( BAE Systems ), włoski ( Leonardo ) oraz powiązania z Airbusem, co oznacza, że kluczowe systemy są współtworzone międzynarodowo,

czy . Choć formalnie europejski, koncern ma udział brytyjski ( ), włoski ( ) oraz powiązania z Airbusem, co oznacza, że kluczowe systemy są współtworzone międzynarodowo, programy binacjonalne – np. system obrony powietrznej SAMP/T rozwijany przez konsorcjum Eurosam ( Thales , MBDA France , MBDA Italy ),

rozwijany przez konsorcjum ( , MBDA , MBDA ), wspólne kontrakty i integracja zagranicznych komponentów – nawet „francuskie” systemy zawierają elementy pochodzące z innych krajów, od elektroniki po komponenty rakietowe, a ich integracja odbywa się w ramach programów nadzorowanych przez DGA.

W efekcie Francja zachowuje formalną suwerenność przemysłową, jednocześnie korzystając z międzynarodowej współpracy technologicznej – ale na własnych, ściśle kontrolowanych zasadach.

Zagraniczni dostawcy – ale na francuskich zasadach

Francja nie jest rynkiem otwartym na klasyczne „zakupy zagraniczne”, takie jak F-35 czy Patriot w wielu krajach NATO. Zamiast tego preferuje włączanie zagranicznych firm w europejskie struktury lub joint venture, utrzymując kontrolę państwa nad kluczowymi programami. Import technologii odbywa się w sposób pośredni – poprzez współwłasność, partnerstwa i konsorcja.

Przykład Thales-Raytheon Systems pokazuje, że nawet w modelu nastawionym na suwerenność Francja pozostaje częściowo zależna od zagranicznych technologii. Szczególnie w najbardziej zaawansowanych obszarach, takich jak radar, cyberbezpieczeństwo czy systemy dowodzenia.

Efektywność wydatków. Strukturalna słabość modelu

Analizy Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IFRI) wskazują, że problem Francji nie sprowadza się wyłącznie do poziomu wydatków, lecz do ich struktury i alokacji. W porównaniu z krajami takimi jak Polska, Francja przeznacza relatywnie mniejszą część budżetu na zakupy sprzętu (poniżej 20 proc.). Dużo więcej trafia na badania i rozwój oraz utrzymanie istniejących zdolności.

Z jednej strony wzmacnia to suwerenność technologiczną i zdolność projektowania własnych systemów – jak Rafale. Z drugiej strony ogranicza tempo realnego zwiększania zdolności bojowych. IFRI wskazuje, że taki model jest kosztowny i wolniej przekłada się na efekt operacyjny, szczególnie w warunkach nagłego zagrożenia.

Francja utrzymuje szerokie spektrum zdolności – od odstraszania nuklearnego po operacje ekspedycyjne. Jednocześnie jednak nie dysponuje wystarczającymi zapasami i „masą” do prowadzenia długotrwałego konfliktu.

W analizach dotyczących sił powietrznych pojawia się wprost teza o „istotnych podatnościach” w scenariuszu konfliktu wysokiej intensywności. Zwłaszcza w kontekście tempa strat i zdolności ich uzupełniania.

IFRI odrzuca uproszczoną tezę, że problemem Francji są wyłącznie zbyt niskie wydatki. Wskazuje raczej na kombinację dwóch czynników.

Po pierwsze, wieloletnie ograniczanie budżetów po zimnej wojnie doprowadziło do erozji zapasów i gotowości. Po drugie, sposób wydatkowania dostępnych pieniędzy nie zawsze maksymalizował zdolności operacyjne. Szczególnie w obszarach takich jak zapasy amunicji, logistyka czy zdolność do szybkiej produkcji i uzupełniania strat.

Zdaniem eksperta Europa przygotowuje się na scenariusz eskalacji Wielokrotne ataki dronów oraz naruszenia przestrzeni powietrznej kilku państw europejskich przez Rosję w 2025 r., w połączeniu z nasilającymi się cyberatakami, wzmacniają obawy o rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy – niezależnie od dalszego przebiegu wojny w Ukrainie.



To zagrożenie można analizować w dwóch równoległych wymiarach. Z jednej strony widoczna jest rosnąca presja militarna ze strony Rosji – związana z funkcjonowaniem gospodarki wojennej i rozbudową sił zbrojnych. Z drugiej – pojawia się coraz wyraźniejsza tendencja do ograniczania zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo europejskie.



W tym kontekście pojawia się hipoteza, że Rosja może w nadchodzących latach dążyć do przetestowania skuteczności Artykułu 5 NATO oraz całej euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa. Jednym z rozważanych scenariuszy jest potencjalna agresja wobec państw bałtyckich – członków zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej.



Analizy zakładają możliwość stopniowej eskalacji działań. W pierwszej fazie Rosja mogłaby intensyfikować operacje hybrydowe – obejmujące cyberataki, prowokacje czy działania destabilizujące. W kolejnych etapach nie można wykluczyć przejścia do środków konwencjonalnych.



Na obecnym etapie kluczowe pozostaje określenie możliwych ścieżek reakcji NATO i Unii Europejskiej – w zależności od tego, czy doszłoby do uruchomienia Artykułu 5 i pełnej odpowiedzi sojuszniczej.

Francuski program zbrojeniowy jest próbą pogodzenia kilku sprzecznych celów. Czyli zwiększenia zdolności bojowych, utrzymania suwerenności przemysłowej oraz kontroli kosztów w warunkach napiętych finansów publicznych.

To, czy taka równowaga okaże się trwała, pozostaje otwartym pytaniem. Pewne jest natomiast, że Francja – podobnie jak wiele innych państw europejskich – definitywnie odchodzi od epoki rozbrajania i wiary w trwały pokój na kontynencie. W zamian przygotowuje się na rzeczywistość, w której siła militarna ponownie staje się jednym z kluczowych narzędzi polityki.