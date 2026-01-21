Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Francja się cieszy. Parlament Europejski wysyła umowę Mercosur do TSUE
Przed gmachem Parlamentu Europejskiego jeszcze nie opadł zapach rac dymnych i mokrej słomy, gdy europosłowie podjęli decyzję, na którą francuscy rolnicy czekali miesiącami. Minimalną większością głosów Parlament Europejski zdecydował o skierowaniu umowy handlowej UE–Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Dla Paryża to oddech ulgi i polityczne zwycięstwo; dla Berlina — frustrująca zwłoka w projekcie, który miał wzmocnić europejski eksport. Skutek jest natychmiastowy: Parlament nie może głosować nad ostateczną zgodą na umowę, dopóki trybunał nie wyda opinii, to zamrożenie procesu nawet na 18–24 miesiące, o ile KE nie zacznie procedury tymczasowego stosowania umowy.
21.01.2026, 18:09
Na zdjęciu protest francuskich rolników przeciwko porozumieniu z Mercosurem, fot. Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co oznacza skierowanie umowy o wolnym handlu UE-Mercosur do TSUE.
- Jakie stanowiska reprezentuje Francja i Niemcy po decyzji PE.
- Jakich pozahandlowych argumentów używa Francja, krytykując umowę UE-Mercosur.