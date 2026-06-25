Kategoria artykułu: Świat
Francja topi się w upale. Eksplodują transformatory, zamykane są szkoły, a kolej ogranicza połączenia
Francja doświadcza jednej z najpoważniejszych fal upałów w swojej nowoczesnej historii. Temperatury sięgające 40-43 stopni Celsjusza nie tylko paraliżują codzienne życie mieszkańców, ale coraz wyraźniej obnażają słabości infrastruktury energetycznej, transportowej i przemysłowej kraju.
25.06.2026, 04:00
Francja jest szczególnie wyczulona na zagrożenie upałami od czasu katastrofalnej fali gorąca z 2003 r., kiedy zmarło około 15 tys. osób. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego transformatory eksplodują w Bretanii i jakie są problemy francuskiej energetyki spowodowane wysokimi temperaturami.
- Jakie ograniczenia wprowadza francuska administracja.
- Jak z powodu upałów cierpią inne branże we Francji.