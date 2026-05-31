Francuscy przedsiębiorcy na skraju wyczerpania

Nowe dane opublikowane przez instytut badawczy IFOP dla organizacji przedsiębiorców Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur pokazują skalę problemu: co drugi szef MŚP we Francji przyznaje, że doświadczał lub doświadcza problemów psychicznych albo fizycznych związanych z prowadzeniem firmy. Zmęczenie, bezsenność, utrata motywacji, chroniczny stres — jeszcze niedawno były tematami tabu. Dziś stają się wskaźnikiem kondycji całej gospodarki.A kondycja ta gwałtownie się pogarsza.

Gospodarka hamuje, przedsiębiorcy płacą zdrowiem

Francja znalazła się w jednym z najtrudniejszych momentów gospodarczych od czasu pandemii COVID-19. Według indeksu PMI Flash publikowanego przez S&P Global aktywność sektora prywatnego spadła w maju do poziomu 43,5 punktu — najniższego od pięciu i pół roku. Wskaźnik poniżej 50 oznacza kurczenie się gospodarki.

Powód? Kombinacja wojny na Bliskim Wschodzie, szoku naftowego i rosnących kosztów energii. Szczególnie mocno uderzyło to w sektor usług i przemysł, czyli obszary zdominowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

„Duża spółka z CAC 40 może dywersyfikować dostawców i absorbować wzrost kosztów. Mała firma nie ma takiego luksusu” — mówi François Verrecchia, ekspert ds. reindustrializacji z firmy doradczej Compagnum.

W praktyce oznacza to, że właściciele małych firm pracują więcej niż kiedykolwiek wcześniej, jednocześnie tracąc poczucie kontroli nad sytuacją. Według danych firmy Altares liczba upadłości przedsiębiorstw wzrosła w pierwszym kwartale o 6,4 proc., szczególnie wśród firm zatrudniających od 20 do 99 pracowników.

„Syndrom superbohatera”

Francuscy badacze coraz częściej używają określenia „syndrome du super-héros” — syndrom superbohatera. To kulturowe przekonanie, że przedsiębiorca musi być jednocześnie liderem, strategiem, księgowym, psychologiem i strażakiem gaszącym kryzysy.

Efekt jest paradoksalny. Choć aż 82 proc. przedsiębiorców deklaruje występowanie przynajmniej jednego problemu zdrowotnego — fizycznego lub psychicznego — jednocześnie większość nadal twierdzi, że „ogólnie czuje się dobrze”.

Eksperci mówią o mechanizmie zaprzeczania. We francuskiej kulturze biznesowej przyznanie się do słabości wciąż bywa odbierane jako oznaka porażki.

„Szefowie firm nauczyli się ukrywać cierpienie. Lider ma być odporny. Ma sobie radzić sam” — tłumaczy Olivier Torrès, założyciel obserwatorium Amarok, jednego z pierwszych ośrodków badających zdrowie psychiczne przedsiębiorców.

Dane pokazują, jak silny jest ten mechanizm. Tylko 28 proc. przedsiębiorców cierpiących z powodów problemów psychiczych szuka profesjonalnej pomocy. Co trzeci rezygnuje z leczenia z powodu braku czasu. Co dziewiąty nigdy nie chodzi do lekarza.

Samotność właściciela firmy

Najbardziej niepokojące są jednak nie same liczby, lecz historie stojące za statystykami. 44-letni przedsiębiorca z branży budowlanej, cytowany w badaniach nad zdrowiem właścicieli MŚP, przyznaje, że jego żona zagroziła odejściem, bo „firma pochłonęła całe życie rodzinne”. Inny były właściciel przedsiębiorstwa AGD wspominał pracę po 14 godzin dziennie i poczucie, że „nie widział, jak dorastają jego dzieci”.

To właśnie samotność jest jednym z głównych czynników kryzysu psychicznego przedsiębiorców. W małych firmach właściciel często nie ma wspólników ani rozbudowanego zaplecza menedżerskiego. Wszystkie decyzje — od wypłat po zwolnienia — spoczywają na jednej osobie.

Francuscy psychologowie pracy opisują nawet „spiralę 4D”: dépôt de bilan, divorce, dépression, décès — bankructwo, rozwód, depresja, śmierć.

Według części ekspertów we Francji nawet dwóch przedsiębiorców dziennie może odbierać sobie życie po utracie firmy. Oficjalnych statystyk brak, ale organizacje wspierające przedsiębiorców alarmują, że problem jest realny i rośnie wraz z pogarszającą się koniunkturą.

Kryzys zdrowia psychicznego jako problem gospodarczy

Francuski rząd długo ignorował temat. System wsparcia psychologicznego dla przedsiębiorców praktycznie nie istnieje, a większość programów dotyczących zdrowia psychicznego w pracy koncentruje się na pracownikach etatowych dużych korporacji.

Tymczasem eksperci zaczynają traktować zdrowie przedsiębiorców jako kwestię strategiczną dla gospodarki państwa.

„Kiedy cały majątek i dochody rodziny zależą od jednej osoby, ciężar staje się gigantyczny” — ostrzega Élise Tissier z think tanku i centrum analiz Bpifrance Le Lab.

Skala ryzyka jest ogromna. Według IFOP aż 34 proc. przedsiębiorców znajdujących się w złym stanie psychicznym rozważa zamknięcie lub sprzedaż firmy. Fundacja MMA szacuje, że może to dotyczyć nawet pół miliona przedsiębiorstw.

– We Francji prowadzić firmę, to jak grzęznąć z błocie. Rynek pracy jest zepsuty socjalem, a system jest tak zaprojektowany, abyś nie mógł zarabiać pieniędzy. Jesteśmy przedsiębiorcami w branży budowlanej i nieruchomości, ale zastanawiam się czy nie zamknąć firmy i nie zatrudnić się na etacie. Po co mi te stresy, biurokracja, podatki i system praktycznie antykapitalistyczny, gdzie ludzi zachęca się, aby nie pracowali – pyta Kaihna Dupont, menadżerka firmy wykonującej remonty.

To już nie jest wyłącznie problem zdrowotny. To potencjalny problem rynku pracy, inwestycji i wzrostu gospodarczego drugiej największej gospodarki strefy euro.

Francuski model przedsiębiorczości pod presją

Przez dekady Francja próbowała budować kulturę przedsiębiorczości bardziej przyjazną dla małych firm. Prezydent Emmanuel Macron uczynił z „start-up nation” jeden z symboli swojej polityki gospodarczej.

Ale rzeczywistość 2026 roku pokazuje ciemniejszą stronę tego modelu. Rosnące koszty energii, niestabilność geopolityczna, przeciążenie regulacyjne i chroniczna presja finansowa tworzą mieszankę, której wielu właścicieli firm psychicznie już nie wytrzymuje.

Francuscy przedsiębiorcy nadal próbują grać rolę superbohaterów. Coraz częściej jednak okazuje się, że gospodarka oparta na permanentnym kryzysie i rozbudowany model socjalny wystawiają rachunek nie tylko firmom, ale również ludziom, którzy je prowadzą.