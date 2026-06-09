Francuska AI wchodzi do przemysłu i armii. Zdobywa duże europejskie kontrakty

Podczas niedawnego szczytu „AI Now Summit” w Paryżu firma Mistral AI ogłosiła pakiet nowych kontraktów z takimi gigantami jak Airbus, EDF, BMW oraz BNP Paribas. Wartość poszczególnych umów nie została ujawniona, jednak ich znaczenie wykracza daleko poza kwestie komercyjne. Dla Paryża i Brukseli są one dowodem na to, że Europa może budować własny ekosystem sztucznej inteligencji. I to bez pełnej zależności od amerykańskich graczy: OpenAI, Microsoftu czy Google’a.

Nowe kontrakty pojawiają się jednak w momencie szczególnie wymagającym dla spółki. W ostatnich tygodniach Mistral AI znalazł się w centrum dwóch kryzysów: cyberataku skutkującego wyciekiem części wewnętrznych repozytoriów kodu oraz oskarżeń o podatność chatbota Le Chat na propagandę rosyjską, chińską i irańską.

Przemysł zamiast konsumentów

W przeciwieństwie do OpenAI czy Google, które koncentrują się na masowym rynku konsumenckim, Mistral coraz wyraźniej stawia na sektor przemysłowy. Najważniejszym elementem nowej ofensywy jest pięcioletnia współpraca z Airbusem. Europejski producent samolotów chce wykorzystać modele AI do usprawnienia projektowania samolotów cywilnych, systemów obronnych oraz technologii kosmicznych.

Również BMW zamierza wykorzystywać modele Mistral AI do prowadzenia zaawansowanych symulacji zderzeniowych. Z kolei EDF wdroży rozwiązania generatywnej AI do wspierania eksploatacji elektrowni jądrowych i procesów inżynieryjnych.

Strategia wpisuje się w szerszy trend obserwowany na rynku AI. Po początkowej fascynacji chatbotami inwestorzy coraz częściej oczekują konkretnych zastosowań biznesowych, które generują oszczędności i zwiększają produktywność.

„Dostarczanie inżynierom narzędzi do automatyzacji części pracy projektowej będzie jednym z najważniejszych zastosowań AI w nadchodzących latach” – argumentował podczas szczytu Arthur Mensch, dyrektor generalny Mistral AI.

Francuska odpowiedź na OpenAI

Mistral AI powstał w 2023 r., ale w ciągu trzech lat urósł do rangi symbolu francuskich ambicji technologicznych. Spółkę założyli Arthur Mensch, Guillaume Lample i Timothée Lacroix. Wszyscy są absolwentami École Polytechnique i wcześniej pracowali w Google DeepMind oraz w Meta. Ich celem było stworzenie europejskiej alternatywy dla amerykańskich laboratoriów AI. Miała opierać się na większej przejrzystości modeli oraz możliwości lokalnego wdrażania ich, bez konieczności korzystania z infrastruktury big techów.

Najbardziej rozpoznawalną twarzą przedsięwzięcia pozostaje 33-letni Arthur Mensch, były badacz DeepMind. W ciągu kilku lat stał się on jednym z najważniejszych rzeczników europejskiej suwerenności technologicznej. Regularnie występuje przed francuskim parlamentem i bierze udział w debatach dotyczących regulacji AI. Przekonuje, że Europa ma zaledwie kilka lat na zbudowanie własnej infrastruktury obliczeniowej, zanim uzależni się od amerykańskich dostawców.

Startup wart miliardy

Tempo rozwoju Mistral AI należy do najszybszych w historii europejskiej branży technologicznej. Od momentu powstania firma pozyskała miliardy euro finansowania od funduszy venture capital oraz inwestorów strategicznych. Ostatnie rundy wyceniły przedsiębiorstwo na około 12 mld euro, czyniąc je jednym z najdroższych startupów w Europie.

Według deklaracji kierownictwa spółka zamierza przekroczyć próg miliarda euro przychodów jeszcze w 2026 r. Jednocześnie przeznacza ogromne pieniądze na rozwój własnej infrastruktury obliczeniowej, niezbędnej do szkolenia nowoczesnych modeli AI.

Jeszcze rok temu firma zatrudniała około 350 pracowników. Podczas majowego szczytu kierownictwo poinformowało jednak, że liczba zatrudnionych wzrosła do około tysiąca osób. Ekspansja obejmuje już nie tylko Paryż i Londyn. W grę wchodzą również Singapur, Palo Alto w Kalifornii oraz nowe zespoły rozwijane w regionie Azji i Pacyfiku.

Własne centra danych za miliardy

Jednym z najbardziej ambitnych projektów firmy jest budowa własnej infrastruktury AI. Mistral AI inwestuje obecnie około 4 mld euro w kampusy obliczeniowe we Francji i Szwecji. Celem jest osiągnięcie 200 MW mocy obliczeniowej do końca 2027 r. i nawet 1 GW do 2030 r. To odpowiedź na rosnące obawy europejskich rządów dotyczące zależności od amerykańskich centrów danych należących do Microsoftu, Amazona czy Google’a.

W praktyce Mistral AI chce oferować klientom nie tylko modele AI. Stawką jest cały europejski „stos technologiczny” – od infrastruktury i oprogramowania po wdrożenie.

Cyberatak w najgorszym możliwym momencie

Sukcesy biznesowe zostały jednak przyćmione przez incydent bezpieczeństwa. W maju cyberprzestępca działający pod pseudonimem „TeamPCP” ogłosił na forum Breached, że przejął około 5 GB danych związanych z Mistral AI i zażądał okupu w wysokości 25 tys. dolarów.

Według ustaleń firmy atak nie polegał na bezpośrednim przełamaniu zabezpieczeń infrastruktury. Napastnicy wykorzystali biblioteki programistyczne TanStack, co doprowadziło do zainfekowania komputera jednego z deweloperów. Mistral AI utrzymuje, że nie doszło do wycieku danych klientów ani do kompromitacji środowisk badawczych. Przejęte materiały rzekomo obejmowały jedynie niekrytyczne repozytoria kodu.

Mimo uspokajających komunikatów incydent przypomniał, że firmy rozwijające sztuczną inteligencję stają się jednym z głównych celów cyberprzestępców.

Problem z dezinformacją

Jeszcze większe reperkusje polityczne mogą przynieść wyniki audytu organizacji NewsGuard. Według opublikowanego przez nią raportu chatbot Le Chat wielokrotnie powielał fałszywe narracje pochodzące z rosyjskich, chińskich i irańskich kampanii wpływu. W części testów model powtarzał dezinformację w ponad połowie przypadków.

Sprawa jest szczególnie delikatna. Francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych podpisało z Mistral AI umowę umożliwiającą administracji wojskowej korzystanie z jego technologii. Resort podkreśla jednak, że używa odrębnej, zamkniętej wersji systemu, pozbawionej dostępu do otwartego internetu.

Podobne problemy dotykają jednak praktycznie wszystkich największych modeli językowych na świecie, które uczą się na treściach dostępnych online. Z tego powodu mogą zostać zmanipulowane przez skoordynowane kampanie propagandowe.

Warto wiedzieć AI we francuskiej armii Francuskie siły zbrojne należą dziś do najbardziej zaawansowanych użytkowników AI w Europie. Ministerstwo Obrony konsekwentnie rozwija strategię sztucznej inteligencji od 2018 r., traktując ją jako kluczowy element przyszłych zdolności wojskowych. Mistral AI i armia francuska . W styczniu 2026 r. francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych podpisało umowę z Mistral AI , która umożliwia wojsku korzystanie z modeli, oprogramowania i usług francuskiego startupu. Resort podkreśla, że nie korzysta z publicznej wersji Le Chat , lecz z odizolowanej wersji korporacyjnej, działającej w bezpiecznym środowisku bez dostępu do otwartego internetu. Według dostępnych informacji rozwiązania Mistral AI mają wspierać analizę dokumentów i raportów wywiadowczych, wyszukiwanie informacji w ogromnych bazach danych, przygotowywanie analiz dla sztabów, automatyzację procesów administracyjnych oraz wspomaganie planowania operacyjnego.

. W styczniu 2026 r. francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych podpisało umowę z Mistral , która umożliwia wojsku korzystanie z modeli, oprogramowania i usług francuskiego startupu. Resort podkreśla, że nie korzysta z publicznej wersji , lecz z odizolowanej wersji korporacyjnej, działającej w bezpiecznym środowisku bez dostępu do otwartego internetu. Według dostępnych informacji rozwiązania Mistral mają wspierać analizę dokumentów i raportów wywiadowczych, wyszukiwanie informacji w ogromnych bazach danych, przygotowywanie analiz dla sztabów, automatyzację procesów administracyjnych oraz wspomaganie planowania operacyjnego. AI na polu walki . Francja rozwija również programy wykorzystania AI w systemach bojowych. Za ich rozwój odpowiada m.in. Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense ( AMIAD ), utworzona w 2024 r. Najważniejsze zastosowania obejmują kilka obszarów. Analiza danych wywiadowczych . Algorytmy przetwarzają obrazy satelitarne, nagrania z dronów i dane elektroniczne. Systemy pomagają identyfikować pojazdy wojskowe, ruchy wojsk oraz potencjalne zagrożenia znacznie szybciej niż analitycy. Drony i systemy autonomiczne . Francja inwestuje w rozwój inteligentnych dronów zdolnych do autonomicznej nawigacji, rozpoznania celów, współpracy w rojach oraz wspierania żołnierzy podczas działań bojowych. Jednocześnie Paryż podkreśla, że decyzja o użyciu śmiercionośnej siły musi pozostać pod kontrolą człowieka. Cyberbezpieczeństwo . AI jest wykorzystywana do wykrywania cyberataków, anomalii w sieciach wojskowych i ochrony infrastruktury krytycznej. To szczególnie ważne w kontekście nasilających się działań Rosji, Chin i grup przestępczych. Program ARTEMIS . Jednym z najbardziej ambitnych projektów jest platforma danych wojskowych ARTEMIS, często porównywana do amerykańskiego projektu Maven . System integruje ogromne ilości danych pochodzących z satelitów, radarów, systemów walki elektronicznej, źródeł wywiadowczych oraz jednostek operacyjnych. Celem jest dostarczanie dowódcom niemal natychmiastowego obrazu sytuacji na polu walki. AI w lotnictwie i marynarce . Francuskie wojsko testuje również wykorzystanie AI w samolotach bojowych nowej generacji programu Future Combat Air System , w autonomicznych skrzydłowych dronach współpracujących z pilotami, w analizie danych z okrętów wojennych oraz w utrzymaniu technicznym sprzętu poprzez tzw. predictive maintenance .

. Francja rozwija również programy wykorzystania w systemach bojowych. Za ich rozwój odpowiada m.in. ( ), utworzona w 2024 r. Najważniejsze zastosowania obejmują kilka obszarów. XYZ

AI Now Summit w Paryżu

Pierwsza edycja AI Now Summit, zorganizowana 28 maja 2026 r. w paryskim Carrousel du Louvre była dla Mistral AI czymś więcej niż konferencją technologiczną. Francuska spółka potraktowała wydarzenie jako pokaz ambicji: chce budować europejskiego „czempiona AI”, zdolnego konkurować z OpenAI, Google i Anthropic. Nie chodzi tylko o modele językowe, lecz o cały łańcuch wartości – od infrastruktury obliczeniowej po wyspecjalizowane rozwiązania dla przemysłu.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządów, sektora obronnego, energetyki, finansów i przemysłu. Na scenie, obok założycieli Mistrala, wystąpili m.in. menedżerowie Airbusa, EDF, BNP Paribas, Microsoftu, Nvidii i TotalEnergies.

Podczas szczytu firma ogłosiła pakiet strategicznych partnerstw z Airbusem, BMW, EDF i ASML. Zaprezentowała platformę Mistral for Industrial Engineering oraz nowego agenta AI Vibe. Przedstawiła też plany rozbudowy własnej infrastruktury obliczeniowej, w tym centrum danych w Les Ulis pod Paryżem. Przekaz był czytelny: Mistral nie chce rywalizować z amerykańskimi gigantami przede wszystkim o użytkownika indywidualnego. Chce stać się kluczowym dostawcą AI dla europejskiego przemysłu, administracji i sektorów strategicznych. Paryż liczy, że spółka będzie europejską odpowiedzią na dominację Doliny Krzemowej.