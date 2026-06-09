Kategorie artykułu: Świat Technologia
Francuska AI wchodzi do przemysłu i armii. Zdobywa duże europejskie kontrakty
Mistral AI wyrasta na kluczowego europejskiego dostawcę technologii dla przemysłu, energetyki i administracji. Równocześnie mierzy się z cyberatakiem i dezinformacją, co budzi obawy wobec jego rosnącej roli we francuskiej armii.
09.06.2026, 04:30
Dostarczanie inżynierom narzędzi do automatyzacji części pracy projektowej będzie jednym z najważniejszych zastosowań AI w nadchodzących latach – mówił podczas szczytu „AI Now Summit” Arthur Mensch, dyrektor generalny Mistral AI. Fot. Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie kontrakty zdobył Mistral AI.
- W jaki sposób francuska armia korzysta z AI.
- Jakie problemy z dezinformacją i cyberatakiem miał Mistral AI.