Kategorie artykułu: Polityka Świat
Francuska układanka 2027: wyścig o Pałac Elizejski już trwa
Przed wyborami w 2027 roku Francja przypomina polityczny kocioł: Macron odchodzi, centrum szuka następcy, lewica jest podzielona, a skrajna prawica coraz realniej myśli o władzy. Pytanie brzmi: kto po Macronie?
25.05.2026, 04:00
Dwaj liderzy skrajności: 30-letni Jordan Bardella (prawica) i 74-letni Jean-Luc Mélenchon (lewica). Czy dojdzie do takiego starcia w drugiej turze? Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto może wystartować w wyborach prezydenckich we Francji.
- Kto według sondaży ma dziś największe szanse na wejście do drugiej tury.
- Dlaczego najwięcej głosów w badaniach ma obecnie 30-letni polityk, który nigdy nie zarządzał państwem, regionem ani dużą administracją.