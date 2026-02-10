Kategorie artykułu: Polityka Świat Technologia
Francuski romans Elona Muska. Od uwodzenia Paryża do otwartego konfliktu
Elon Musk zawsze traktował Francję jak obiekt szczególnej gry. Trochę jak romans: zaczęło się od wzajemnej fascynacji, kolacji w Pałacu Elizejskim i deklaracji miłości do europejskiej kultury. Dziś ten związek przypomina raczej toksyczne małżeństwo w trakcie głośnego rozwodu. A mimo to Francja wciąż nie potrafi uwolnić się od fascynacji Muskiem.
10.02.2026, 05:00
Prezydent Macron widział w Musku uosobienie nowoczesnego kapitalizmu: wizjonera, który mógłby ulokować we Francji fabrykę Tesli, centrum produkcji baterii albo inwestycje w kosmos i AI. Fot. AI generated
Z tego artykułu dowiesz się…
- O co Elon Musk jest oskarżany we Francji.
- Na co liczył prezydent Macron w relacji z Muskiem.
- Co Francuzi myślą o Musku.