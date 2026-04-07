Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek

Freenow od połowy ubiegłego roku ma nowego właściciela – amerykańskiego gracza, firmę Lyft. Firma, obecnie Freenow by Lyft – bo tak brzmi teraz jej oficjalna nazwa – został kupiony za 175 mln euro. Spółka przygotowuje się obecnie na połączenie, by stać się wkrótce jedną platformą i w przyszłości działać pod jedną marką, Lyft. Migracja pod skrzydła właściciela ma nastąpić w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy.

– Na rynku, który jest bardzo konkurencyjny, ważne jest, żeby działać w ramach platformy czy grupy, która jest silna, ma aktualną technologię, możliwie niską bazę kosztów. To bardziej efektywne, oferować i rozwijać jeden produkt, niż dwa równolegle – mówi w rozmowie z XYZ Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce.

Uważa, że migracja jest ważna, aby użytkownicy Lyfta, głównie z USA i Kanady, mogli korzystać z platformy, którą znają, w Europie. Po pełnej integracji firm zmieni się także skala działalności Lyft, która zyska dostęp do rynku europejskiego bez zaczynania „od zera”. Obecnie firma oferuje usługi przejazdów współdzielonych i taksówkowych w łącznie 11 krajach i niemal w tysiącu miast. Skorzysta także Freenow.

– Lyft przynosi doświadczenia zarządzania marketplace'em, technologiami, algorytmami, sztuczną inteligencją, która jest do tego wykorzystywana. To wszelkie obszary związane z tym, w jak dynamiczny sposób ustalamy ceny dla użytkowników i dla kierowców, zależnie od popytu i podaży. A także, w jaki sposób prowadzimy kampanie – mówi Krzysztof Urban.

Jest jeszcze jeden ważny element – firma będzie mogła wspólnie wdrożyć technologie autonomiczne, których liderem obecnie są Stany Zjednoczone i Chiny. Teraz przyszedł czas na testy w Europie.

Samochody autonomiczne w Europie – czas start

W Europie nie ma żadnego dominującego komercyjnego rozwiązania, które dawałoby szanse na rozwój technologii samochodów autonomicznych.

– Jeszcze w tym roku zobaczymy jednak te samochody na ulicach Londynu w programie pilotażowym Lyft. Będą to testy na kilkudziesięciu samochodach, jednak z myślą o komercyjnych przejazdach w dalszej przyszłości – opowiada Krzysztof Urban.

Autonomiczne taksówki bez kierowcy w pierwszej kolejności będą testowane w Londynie. Dyrektor Freenow by Lyft dodaje jednak, że w ciągu roku powinniśmy je zobaczyć także na ulicach niemieckich miast. Rozmowy na ten temat są już prowadzone z niemieckimi regulatorami. Jak mówi, w najbliższej przyszłości autonomiczne taksówki powinny pojawić się także w innych miastach Unii Europejskiej.

Samochody autonomiczne mogą odblokowywać nowe zastosowania w transporcie. Mogą wesprzeć w dojazdach podmiejskich czy bardziej specyficznych sytuacjach, w okresie niskiej dostępności kierowców.

– Proszę sobie wyobrazić, że ma pani taki samochód – i siedząc w biurze, on mógłby świadczyć gdzieś usługi, a kiedy będzie potrzebny pani transport wieczorem czy też za dwa dni, ten samochód zawiezie panią w to miejsce. Korzystając przy tym z wszystkich benefitów, że jest pani jego właścicielką – mówi Krzysztof Urban.

Naturalnie w kolejności testowania jest także Polska. Jednak na naszym gruncie może nie pójść wcale tak łatwo.

To nadal daleka przyszłość

Dyrektor Freenow by Lyft uważa, że adaptacja nowych technologii w Polsce jest ponadprzeciętnie szybka. Podaje przykłady popularnych w kraju płatności bezgotówkowych i fakt, że aż 70 proc. wszystkich przejazdów jest zamawianych przez aplikacje. Jak mówi – średnia europejska to ok. 50 proc., jesteśmy więc bardziej zaawansowani.

– Również w Polsce rozwój mobilności autonomicznej postępuje – pod koniec ubiegłego roku prezydent podpisał ustawę, pozwalającą na prowadzenie testów samochodów autonomicznych w Polsce. Przepisy wejdą w życie w lipcu tego roku. Na razie nie ma tam mowy o wykorzystaniu komercyjnej technologii, ale to jest duża zmiana w stosunku do tego, gdzie byliśmy jeszcze jakiś czas temu, kiedy w ogóle nie było żadnych rozwiązań regulacyjnych – tłumaczy Krzysztof Urban.

Dyrektor Freenow by Lyft dodaje, że dużo zależy od tego, czy w Polsce będą obowiązywały ewentualne obostrzenia wobec technologii, np. z Chin. Dzisiaj, w przypadku samochodów autonomicznych, nie ma bowiem innych rozwiązań niż amerykańskie albo azjatyckie.

Ekspert: Polska jest w ogonie Europy

Krzysztof Burda, prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności (PIRE), potwierdza, że rozwój mobilności autonomicznej w Polsce postępuje – jednak zbyt powoli, by stawiać sobie konkretne ramy czasowe na wejście w życie samochodów autonomicznych.

Uważa, że taksówki autonomiczne są już właściwie normą w Stanach Zjednoczonych. W Kalifornii jest firma Waymo, należąca do Google'a, która posiada autonomiczne Jaguary I-Pace. Podobnie dzieje się w Chinach, gdzie jednym z liderów jest Huawei. Dostarcza wielu producentom całą elektronikę dla pojazdów autonomicznych.

W opinii prezesa PIRE powodzenie tej technologii zależy w dużym stopniu od regulacji. Mobilność autonomiczna prawdopodobnie będzie rozwijać się w Niemczech, Belgii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Państwa te mocno zliberalizowały regulacje, żeby szybko rozwinąć technologię.

– Niestety w Polsce nie mamy regulacji prawnych przystosowanych do pełnych testów. Choć nieco się zmieniło w końcówce ubiegłego roku, nadal nie jest to perfekcyjne otoczenie regulacyjne do testowania pojazdów autonomicznych. Powiedziałbym, że Polska pod tym względem jest w ogonie Europy – ocenia ekspert.

Krzysztof Burda podkreśla, że nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym została rozszerzona o możliwości testów autonomicznych. Mogą się jednak odbywać w ściśle kontrolowanych warunkach. Testy na drogach wymagają bowiem zapewnienia bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. W grę wchodzą także kwestie ubezpieczeń i odpowiedzialności za ewentualny wypadek.

– Patrząc na to, jak technologie są wdrażane w Polsce, można się spodziewać, że coś się ruszy w ciągu pięciu lat. Ale nie jestem tutaj przesadnym optymistą – mówi Krzysztof Burda.

Jednocześnie prezes PIRE dodaje, że technologie Chińczyków – lidera w technologiach autonomicznych – nie powinny być zakazywane. Powinny być natomiast pod kontrolą.

– W innym razie sami sobie ograniczymy dostęp do tych technologii, które są aktualnie jednymi z najlepszych na świecie. Trzeba zrobić dokładnie to, co Chińczycy parę lat temu – przyglądać się, uczyć i tworzyć swoje lepsze technologie – podsumowuje Krzysztof Burda.