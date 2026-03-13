Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Fundusz twórcy WiseGroup zaczął inwestować. Uwolni „więźniów własnego biznesu”
Szymon Negacz stworzył WiseVentures, by z pomocą swojej grupy doradczo-wdrożeniowej wspierać komplementarne spółki w fazie wzrostu. W pierwszej kolejności postawił na Lean Action Plan poprawiający efektywność w małych i średnich firmach. Fundusz już pracuje nad kolejnymi inwestycjami.
Krzysztof Pawłowski (z lewej) i Piotr Golonka pozyskali dla Lean Action Plan inwestora, by móc obsługiwać jeszcze więcej klientów. Pomagają małym i średnim firmom w zwiększeniu efektywności od diagnozy po wdrożenie i weryfikację rezultatów, łącząc kompetencje inżynierskie z praktyką konsultingową. Fot. materiały prasowe/Lean Action Plan
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak fundusz WiseVentures uzasadnia inwestycję w Lean Action Plan i jak duże nadzieje z nią wiąże.
- Co skłoniło założycieli spółki do otwarcia się na inwestora i jak chcą wykorzystać jego obecność.
- Jakie są dalsze plany funduszu i WiseGroup.