Fuzji i przejęć było w Polsce mniej. Inwestorzy postawili na jakość, nie ilość
W poprzednim roku na polskim rynku dokonano 330 fuzji oraz przejęć – wynika z raportu M&A Index Poland 2025. Choć jest to spadek w porównaniu do 2024 r., tak autorzy publikacji podkreślają, że inwestorzy nie kierowali się liczebnością, tylko większą selektywnością i jakością procesów. Przykładem może być największa transakcja w sektorze bankowym w historii naszego kraju, czyli przejęcie Santandera przez Erste Group.
W 2025 r. dokonano 330 fuzji i przejęć na polskim rynku. Choć to mniej niż rok wcześniej, tak inwestorzy postawili na duże, strategiczne transakcje. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Liczba fuzji i przejęć w 2025 r. nieznacznie spadła w porównaniu do 2024 r. Nie oznacza to jednak, że rynek miał się gorzej. Duża w tym zasługa inwestorów, którzy skupili się na strategicznych transakcjach.
- Wśród firm, które dokonały dużych przejęć warto wymienić austriacką Erste Group, która zajmie miejsce Santandera, czy OpenAI, które pokusiło się na polski startup technologiczny. Głośne transakcje za granicą przeprowadziły także polscy gracze.
- Według autorów raportu M&A Index Poland polski rynek M&A dojrzał, a inwestorzy skupiają się na strategicznych celach. Czy 2026 r. będzie kontynuował tę passę?