Fuzji i przejęć było w Polsce mniej. Inwestorzy postawili na jakość, nie ilość

Wolumen dokonanych fuzji oraz przejęć w 2025 r. na polskim rynku wskazał na nieznaczny, 5-procentowy spadek w relacji rocznej – zauważają autorzy raportu M&A Index Poland 2025, przygotowanego przez FORDATA i Navigator Capital. W ubiegłym roku przeprowadzono 330 transakcji, tj. o 18 mniej niż rok wcześniej.

Podobnie jak w 2024 r., tak i w poprzednim roku największy udział wśród firm przejmowanych przez inne miały spółki z sektora Media/IT/Telecom. Co piąta transakcja dotyczyła podmiotu z tej branży. Drugie pod względem popularności były przedsiębiorstwa zajmujące się biotechnologią lub ochroną zdrowia (15 proc. udziału w rynku). Podium ex aequo zajęły sektory FMCG oraz przemysł – w obu przypadkach po 10 proc.

Nie ilość, a jakość. Transakcje M&A w 2025 r. robiły wrażenie

Branża finansowa odpowiadała za 7 proc. transakcji. To jednak do niej należała ta największa w 2025 r. Mowa tu o przejęciu 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska oraz 50 proc. akcji Santander TFI przez austriacką Erste Group Bank.

Ostateczna finalizacja nastąpiła co prawda na początku bieżącego roku, jednak była to formalność, na którą rynek czekał od połowy 2025 r. Zaś Erste Group czekało na opinie regulatorów, aby dopiąć zakup wyceniany na 6,8 mld euro, czyli blisko 29 mld zł. Kwota ta uczyniła tę transakcję największą w historii polskiego sektora i jedną z największych akwizycji bankowych w Europie w ostatnich latach.

Na tym jednak nie koniec dużych marek, które zdecydowały się na zakupy na polskim rynku. Spośród globalnych gigantów warto wymienić OpenAI, które przejęło polski startup Neptune.ai, zajmujący się trenowaniem dużych modeli językowych. Jak informowaliśmy na początku grudnia, właściciel ChatGPT zapłacił „mniej niż 400 mln dolarów w akcjach”, co oznaczałoby, że maksymalna kwota transakcji nie przekroczyła 1,5 mld zł.

Przejęcia skupiały się nie tylko na zagranicznym kapitale, który sięgnął po polskie firmy. Przedstawiciele rodzimego rynku również dokonali akwizycji poza Polską. W kwietniu ub.r. InPost ogłosił, że przejął za 106 mln funtów (ponad 500 mln zł) brytyjską firmę kurierską Yodel, awansując na ostatnie miejsce podium wśród największych niezależnych operatorów logistycznych na wyspach.

W branży spożywczej dużym echem odbiło się przejęcie przez Maspex pakietu większościowego w spółce Purcari Winieries, wiodącego producenta alkoholi z Rumunii. Cena transakcji nie została ujawniona.

Rynek stał się bardziej selektywny. Nadchodzące miesiące mogą przynieść ożywienie

W ocenie autorów raportu ubiegły rok nie przyniósł boomu na rynku fuzji i przejęć. Ostatnie 12 miesięcy pokazało jednak, że Polska stała się stabilnym i dojrzewającym rynkiem M&A, zaś inwestorzy skupiali się w mniejszym stopniu na małych transakcjach, a stawiali na procesy strategiczne.

„Aktywność inwestorów koncentrowała się na budowie skali oraz ekspansji zagranicznej, szczególnie w sektorach spożywczym, finansowym, medycznym i technologicznym. Pomimo podwyższonej niepewności geopolitycznej solidne fundamenty makroekonomiczne Polski podtrzymywały zainteresowanie inwestorów” – powiedział cytowany w raporcie Artur Wilk, manager w Navigator Capital Group.

Otoczenie gospodarcze może być pozytywnym bodźcem dla rynku również w 2026 r. Inflacja po pięciu latach wróciła na dłużej do celu Narodowego Banku Polskiego, co z kolei może przełożyć się na dalsze luzowanie polityki pieniężnej przez RPP. To z kolei wpłynie na łatwiejszy dostęp do finansowania. Zdaniem autorów raportu bieżący rok przyniesie stopniowe ożywienie w dokonywanych przejęciach, które może jeszcze przyspieszyć w przypadku ewentualnego zakończenia wojny w Ukrainie.