Kategoria artykułu: Polityka
Gdynia czeka na decyzję. Chiński kapitał w tle strategicznego przetargu
Za dwa tygodnie ma się rozstrzygnąć przetarg na głównego partnera przy budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni. Stawką jest nie tylko największa inwestycja PPP w Polsce, ale także bezpieczeństwo infrastruktury państwa. W trzech z czterech ofert pojawia się kapitał chiński.
18.06.2026, 04:45
Za dwa tygodnie rozstrzygnięcie ważnego przetargu. Co dalej z Portem Zewnętrznym w Gdyni? Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki los czeka przetarg na budowę Portu Zewnętrznego w Gdyni.
- Co blokuje uruchomienie ogromnego postępowania publiczno-prywatnego w Trójmieście.
- Ile razy przekładano rozstrzygnięcie przetargu i kim są jego uczestnicy.