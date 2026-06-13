Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Nawet 700 euro dopłaty do urlopu. Francja walczy z wykluczeniem turystycznym
Średni budżet przeznaczony przez francuskie gospodarstwo domowe na wakacje latem 2026 roku wyniesie o 287 euro mniej niż w latach poprzednich. Francja pozostaje ulubionym celem podróży Francuzów, m.in. dzięki systemowi wakacji w każdej porze roku, a bardzo popularne pozostają 5-gwiazdkowe kempingi.
13.06.2026, 05:30
Kempingi we Francji stanowią wyjątkowo ważny element krajowej turystyki i są jednym z najbardziej rozwiniętych rynków tego typu w Europie. Podobnie, jak hotelom, przypisane są im gwiazdki. Plusem kempingów jest położenie, często tuż przy plaży. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Gdzie Francuzi najchętniej jeżdżą na wakacje.
- Jak państwo pomaga biedniejszym osobom sfinansować wyjazdy.
- Dlaczego we Francji sezon turystyczny trwa praktycznie cały rok.