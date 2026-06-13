Nawet 700 euro dopłaty do urlopu. Francja walczy z wykluczeniem turystycznym

Mimo niepewnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej Francuzi nie rezygnują z wakacyjnych wyjazdów. Tegoroczne badania pokazują jednak, że coraz częściej podróżują ostrożniej, bliżej domu i z bardziej kontrolowanym budżetem. Choć ponad sześciu na dziesięciu mieszkańców Francji planuje letni wyjazd, średnie wydatki na wakacje wyraźnie spadły.

Wakacje nadal ważne, ale budżety maleją

Według najnowszego barometru Cofidis średni budżet przeznaczony przez francuskie gospodarstwo domowe na wakacje latem 2026 roku wynosi 1748 euro. To o 287 euro mniej niż rok wcześniej i najniższy poziom od 2022 roku, kiedy inflacja najmocniej uderzyła w siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Głównym powodem oszczędności są rosnące koszty transportu. Aż 71 proc. Francuzów deklaruje, że wzrost cen paliw wpływa na ich wakacyjny budżet, a 64 proc. przyznaje, że miał wpływ na wybór miejsca wypoczynku. Coraz większe znaczenie mają również czynniki geopolityczne. Połowa respondentów wskazuje sytuację międzynarodową jako element wpływający na decyzje urlopowe, podczas gdy jeszcze rok wcześniej odsetek ten był znacznie niższy.

Jak zauważa socjolog Jean Viard z CNRS (Narodowego Centrum Badań Naukowych), Francuzi nadal chcą podróżować. Częściej jednak dokonują drobnych wyrzeczeń. Ograniczają wydatki w restauracjach, rezygnują z części zakupów na miejscu czy wybierają bardziej ekonomiczne formy zakwaterowania.

Francja pozostaje ulubionym kierunkiem

Największym beneficjentem tej ostrożności pozostaje sama Francja. Według badań Europ Assistance i Ipsos około dwie trzecie Francuzów planujących wakacje spędzi je przede wszystkim w kraju.

Największą popularnością cieszą się regiony Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (PACA), Bretania oraz Oksytania. Morze pozostaje najważniejszym magnesem – wybiera je około 65 proc. urlopowiczów. Coraz większe zainteresowanie notuje również Bretania, która zyskuje dzięki łagodniejszemu klimatowi i mniejszym tłumom niż południe kraju.

Wybór krajowych destynacji wynika nie tylko z oszczędności. Dla wielu rodzin ważne są także łatwiejszy dojazd samochodem, możliwość noclegu u krewnych oraz poczucie bezpieczeństwa.

– Wolę Francję, bo czuję się bezpiecznie, jestem przywiązana do godzin posiłków i kuchni francuskiej i nie muszę mówić w obcych językach. Od lat jeździmy na kempingi, które mamy w całym kraju, nawet 5-gwiazdkowe z wygodnymi w pełni wyposażonymi domkami i atrakcjami dla dzieci – wyjaśnia Marion (45 lat), która z przyjaciółmi i rodziną wyjeżdża na kempingi co roku.

Kempingi we Francji stanowią wyjątkowo ważny element krajowej turystyki. Są też jednym z najbardziej rozwiniętych rynków tego typu w Europie. Szczególnym zjawiskiem są tzw. kempingi wielogwiazdkowe (od 3 do 5 gwiazdek). W praktyce często przypominają pełnoprawne ośrodki wypoczynkowe z basenami, parkami wodnymi, restauracjami, animacjami dla dzieci i bogatą infrastrukturą sportową. Ich popularność wynika z połączenia stosunkowo przystępnej ceny z wysokim komfortem oraz silnej kultury rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.

Francuzi chętnie wybierają kempingi jako alternatywę dla hoteli. Jest tak szczególnie latem, gdy wiele rodzin podróżuje z dziećmi i szuka elastycznych form wypoczynku. Dodatkowo kraj dysponuje ogromną liczbą atrakcyjnych lokalizacji – od wybrzeża Atlantyku i Morza Śródziemnego po regiony górskie i wiejskie – co sprawia, że kempingi stały się integralną częścią francuskiego krajobrazu turystycznego i ważnym filarem gospodarki sezonowej.

Wakacje co 6-7 tygodni

We Francji rok szkolny jest podzielony na kilka okresów wakacyjnych, które mają duży wpływ na ruch turystyczny w kraju. Najważniejsze są dwutygodniowe ferie zimowe (zwykle luty–marzec), ferie wiosenne (kwiecień) oraz długie wakacje letnie (lipiec–sierpień), kiedy miliony rodzin wyjeżdżają na urlopy. Dodatkowo są dwa tygodnie ferii jesiennych (październik-listopad) oraz wiele długich weekendów (fr. pont).

System jest dodatkowo zróżnicowany regionalnie – Francja jest podzielona na strefy (A, B, C), które mają przesunięte terminy ferii, aby uniknąć jednoczesnego obciążenia infrastruktury. Tak samo jest w Polsce z zimowymi feriami. Dzięki temu turystyka działa bardziej równomiernie przez cały rok, a nie tylko w jednym momencie. Szczególnie okres zimowy napędza ruch w Alpach i Pirenejach (narciarstwo), natomiast lato koncentruje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego i Atlantyku. Taki system szkolnych wakacji sprawia, że Francja należy do krajów o bardzo stabilnym, „rozłożonym w czasie” sezonie turystycznym.

Hiszpania, Włochy i Portugalia liderami zagranicznych wyjazdów

Wśród osób decydujących się na zagraniczne wakacje niezmiennie dominują kraje Europy Południowej. Najpopularniejszym kierunkiem pozostaje Hiszpania, przed Włochami i Portugalią. Dużą popularnością cieszą się również Maroko, Tunezja i Grecja.

Eksperci wskazują, że Francuzi szukają przede wszystkim słońca, stosunkowo krótkiego czasu podróży i przewidywanych kosztów pobytu. Coraz częściej pojawiają się także nowe kierunki, takie jak Albania, która przyciąga konkurencyjnymi cenami i rozwijającą się infrastrukturą turystyczną.

Badania pokazują również wzrost zainteresowania Afryką Północną oraz Azją. Nadal jednak są to kierunki wybierane przez mniejszą część turystów.

Wakacje nadal nie dla wszystkich

Mimo wysokiego zainteresowania podróżami Francja pozostaje krajem silnych nierówności wakacyjnych. Według danych instytutu Crédoc i Observatoire des Inégalités (Obserwatorium nierówności) około 40 proc. mieszkańców nie wyjeżdża na wakacje.

Kluczową rolę odgrywają dochody. Wśród osób dysponujących miesięcznym dochodem poniżej 1285 euro wyjeżdża jedynie 42 proc. badanych. W grupie zarabiającej ponad 2755 euro odsetek ten wzrasta do 76 proc.

Różnice widoczne są także pomiędzy grupami zawodowymi. Na wakacje wyjeżdża około 78 proc. kadry kierowniczej i specjalistów, ale tylko 47 proc. robotników. Jak podkreślają badacze Crédoc, wpływ mają nie tylko finanse, lecz także kapitał kulturowy, wcześniejsze doświadczenia podróżnicze oraz dostęp do rodzinnych domów wakacyjnych czy bezpłatnych noclegów.

Samochód – dominujący środek transportu

Francuzi pozostają najbardziej „zmotoryzowanymi” turystami w Europie. Około 65 proc. podróżuje własnym samochodem. Na drugim miejscu znajduje się kolej, z której korzysta około jedna czwarta podróżnych. Rosną również zainteresowanie rowerami i podróżami poza głównym sezonem.

Jednocześnie Francuzi należą do Europejczyków spędzających najdłuższe wakacje. Średni pobyt trwa około 2,1 tygodnia, czyli dłużej niż średnia europejska wynosząca 1,9 tygodnia. Pomaga w tym popularność wynajmu apartamentów, domów wakacyjnych oraz bezpłatnych noclegów u rodziny i znajomych.

Państwo pomaga rodzinom wyjechać na wakacje

Francuski system wsparcia społecznego przewiduje kilka mechanizmów umożliwiających wyjazd rodzinom o niższych dochodach. Najważniejszym instrumentem jest program Aide aux Vacances Familles (AVF), finansowany przez lokalne kasy świadczeń rodzinnych CAF i realizowany za pośrednictwem sieci VACAF.

W 2026 roku rodziny o najniższych dochodach, których wskaźnik dochodowy (quotient familial) nie przekracza 450 euro, mogą otrzymać dofinansowanie pokrywające 80 proc. kosztów tygodniowego pobytu wakacyjnego. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 700 euro.

Rodziny z wyższym, ale nadal umiarkowanym poziomem dochodów (quotient familial od 451 do 700 euro, a w przypadku niektórych rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi do 800 euro) mogą otrzymać dofinansowanie pokrywające 60 proc. kosztów pobytu, do maksymalnej kwoty 500 euro.

Dodatkowo państwo wspiera koszty transportu. Rodziny korzystające z programu AVF mogą otrzymać 100 euro dopłaty przy podróży na odległość od 200 do 400 kilometrów lub 200 euro przy wyjazdach przekraczających 400 kilometrów od miejsca zamieszkania. Dzieci poniżej czwartego roku życia zwykle jeżdżą za darmo pociągami SNCF (TGV, TER, Intercités) jeśli siedzą na kolanach opiekunów, a do 11 lat podróżują za 50 proc. ceny. Państwo pokrywa również częściowo koszty pobytów na obozach dzieci, w niektórych przypadkach nawet do 70 proc.

Mimo tych mechanizmów organizacje społeczne od lat zwracają uwagę, że skala wsparcia pozostaje niewystarczająca wobec rosnących kosztów podróży i zakwaterowania.

Francuzi nie zbiednieli, ale zaczynają liczyć euro

Francuzi nie zamierzają rezygnować z wakacji. Chęć odpoczynku pozostaje bardzo silna, a poziom zainteresowania podróżami jest jednym z najwyższych od dekady. Jednocześnie rok 2026 pokazuje wyraźnie, że okres spontanicznych i kosztownych wyjazdów ustępuje miejsca bardziej przemyślanym decyzjom.

Rosnące ceny paliw, niepewność geopolityczna oraz presja na domowe budżety sprawiają, że wielu mieszkańców Francji wybiera bliższe kierunki, ogranicza wydatki na miejscu i częściej stawia na sprawdzone destynacje. W efekcie tegoroczne wakacje będą prawdopodobnie tańsze, ale niekoniecznie krótsze, bo wakacje (te co najmniej dwutygodniowe) są we Francji elementem stylu życia.