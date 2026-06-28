Kategoria artykułu: Świat
Geograficzny kolonializm. Afryka żąda dokładnych map świata
Afryka to kontynent tak gigantyczny, że bez trudu pomieściłby USA, Chiny, Indie, Japonię i większość Europy. Mimo to tradycyjne atlasy szkolne drastycznie ją pomniejszają. Unia Afrykańska oficjalnie poparła globalną inicjatywę „Correct The Map”, a we wrześniu problemem zajmie się Zgromadzenie Ogólne ONZ.
28.06.2026, 05:30
Tak wygląda świat na mapie Equal Earth. Prawda, że inaczej niż w atlasie, z którego uczyliśmy się geografii? Fot. Equal Earth
Z tego artykułu dowiesz się…
- Tradycyjne mapy szkolne potężnie zniekształcają świat, przekłamując wielkość globalnego Południa.
- Dlaczego opracowana w XVI w. siatka kartograficzna ma znaczenie dla Afryki i jakie działania podjęto, aby przywrócić temu kontynentowi rzeczywisty rozmiar.
- Dlaczego skreślone w XIX w. mapy Afryki wciąż są zarzewiem poważnych konfliktów.