Giełdy reagują na atak na Iran. Jak inwestorzy chcą zarobić na konflikcie?

Wielu znanych psychologów i lekarzy opisywało proces ludzkiego godzenia się ze stratą. Najbardziej znana jest teoria szwajcarskiej uczonej Elisabeth Kubler-Ross, która wyróżnia pięć faz: zaprzeczenie, złość, targowanie się, depresja i akceptacja. Każdy z tych etapów przechodzą inwestorzy, którzy przez atak USA na Iran muszą się pogodzić, że nie sprawdzi się większość ich prognoz dla globalnych rynków.

W nowych realiach w wielu przypadkach konieczna jest zmiana składu portfela. Sposób, w jaki inwestorzy dokonują tej zmiany, ewidentnie zależy od fazy godzenia się ze stratą, w której się znajdują. Z początku, w handlu przedsesyjnym, widzieliśmy głównie ucieczkę do bezpiecznych aktywów (targowanie się) i wyprzedaż (depresja). Na otwarciu notowań pojawiło się jednak więcej agresywnego poszukiwania zysków (akceptacja). Opisujemy wydarzenia giełdowe ostatnich godzin i wskazujemy, na jakie aktywa warto zwracać uwagę w kolejnych dniach.

Bezpieczne aktywa w czasie kryzysu. Obligacje USA, złoto i frank szwajcarski

Gdy na giełdzie dzieje się coś niespodziewanego, wielu inwestorów zamiast szukać okazji zarobku, postanawia upewnić się, że dotychczasowy zysk nie wyparuje. Tradycyjnie sposobem na to jest zakup aktywów, które uznawane są za tzw. bezpieczną przystań. To przede wszystkim amerykańskie obligacje skarbowe, złoto, frank szwajcarski i ewentualnie akcje spółek z sektorów defensywnych (np. mniej zależnych od siły konsumenta i wzrostu gospodarczego).

Dług amerykański jest ulubioną przystanią inwestorów bez względu na to, co jest powodem geopolitycznych zawirowań. Obligacje rządu USA uznawane są za stabilne i pewne, bo poparte wiarą w stabilność Stanów Zjednoczonych. Wzmożony popyt na nie objawia się wtedy, gdy ich rentowności spadają, a ceny rosną. Już teraz widać, że się pojawił i w kolejnych dniach prawdopodobnie będzie się utrzymywał.

Wzrost cen złota i umocnienie franka w reakcji na eskalację konfliktu

Podobnie złoto jest giełdowym klasykiem, kiedy sytuacja na świecie robi się niepewna. Kruszec tradycyjnie dzięki swojemu powszechnemu uznaniu zabezpiecza przed inflacją, gwałtownymi zmianami kursów walut i napięciami międzynarodowymi. Pomaga mu też to, że nie jest zależny od polityki banków centralnych ani wyników spółek. Mimo dużego wzrostu w tym roku teraz też na eskalację konfliktu w Iranie zareagował zwyżką.

Przydaje się teraz to, że złoto zabezpiecza przed zmianami kursów walut, bo waluty właśnie mają to do siebie, że przy konfliktach stają się niestabilne. Wiele słabnie w takich okolicznościach, ale frank szwajcarski się umacnia, bo Szwajcaria postrzegana jest jako niezwykle stabilna finansowo i –co ważne – neutralna. Kiedy trwoga, to do franka i widać to również dziś.

Podobnie jak z walutami, jest z akcjami – są duże wahania i większość ma problemy przy napięciach na arenie międzynarodowej. Sektory uznawane za ryzykowne, jak na przykład technologiczny czy dóbr dyskrecjonalnych (nie pierwszej potrzeby), dostają po głowie, bo są mocno zależne od wzrostu gospodarczego i siły oraz pewności konsumenta. Indeksy giełdowe w takich okolicznościach też spadają. Z drugiej strony pozytywną uwagę przyciągają spółki surowcowe i przemysłowe, bo ich biznes postrzegany jest jako mniej zależny od tego, co się dzieje w gospodarce.

Ropa naftowa, cieśnina Ormuz i reakcja spółek paliwowych

Co ciekawe, spółki surowcowe i przemysłowe mają dodatkowe wsparcie związane z charakterem bieżącego konfliktu. Pojawiła się bowiem obawa, że eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie może zaburzyć tamtejszą podaż ropy naftowej oraz w efekcie wywołać wzrost inflacji, potencjalnie zmuszający banki centralne do zmiany polityki, z negatywnym skutkiem dla gospodarki.

Dotychczas potwierdzenie tych obaw widać było na kursie ropy naftowej. W momencie pisania tego tekstu cena baryłki ropy brent to niecałe 78 dolarów, prawie 10 proc. więcej niż na koniec zeszłego tygodnia.

Podobna reakcja pojawiła się na akcjach powiązanych z „czarnym złotem”. Najpierw naftowi giganci australijski Woodside Energy i chiński PetroChina zaliczyli kolejno 11 i 6 proc. wzrostu. Potem w Europie TotalEnergies i Orlen na otwarciu sesji urosły około 4 proc., podobnie jak inni przedstawiciele sektora. Podobnych zdarzeń można się spodziewać w USA, patrząc na handel przedsesyjny akcjami między innymi spółki ExxonMobil.

Inwestorzy boją się zamknięcia cieśniny Ormuz, kluczowej dla transportu około 20 proc. światowej podaży ropy naftowej. Iran przekonuje, że nie zamierza zatrzymywać transportu, ale po danych widać, że ten ewidentnie spowolnił. Warto wspomnieć, że kursy operatorów tankowców też rosną. Za to spadają notowania rafinerii, dla których wyższa cena surowca zwykle równa się niższej marży.

Spółki zbrojeniowe i przemysłowe w centrum uwagi inwestorów

Podobnie przemysł, drugi sektor giełdowy zwykle dobrze radzący sobie w obliczu napięć geopolitycznych, dziś ma dodatkowe wsparcie. Dużą uwagą przyciągają bowiem spółki związane z przemysłem zbrojeniowym. Nowe kolosalne wydatki na zbrojenia w USA, Europie i Azji nagle zyskały dodatkowe znaczenie. Nic dziwnego, że na otwartych w pierwszej kolejności po weekendzie rynkach azjatyckich zaliczyły kolosalny rajd. Japoński Hosoya Pyro-Engineering urósł 20 proc., podobnie jak chiński AVIC Chengdu UAS.

Nie inaczej było jest Europie po otwarciu rynków. Kurs niemieckiego Rheinmetall, ulubieńca inwestorów chcących czerpać z przyszłych zysków europejskiego przemysłu zbrojeniowego, rozpoczął notowania 3 proc. na plusie. Za to brytyjski BAE Systems, inny czempion z branży, podskoczył aż 5 proc. W USA największej reakcji można się spodziewać na akcjach spółek Lockheed Martin i Northrop Grunman.

Spółki wydobywcze złota i srebra zyskują na niepewności rynkowej

Tak jak wraz z ropą drożeją akcje spółek surowcowych, tak ramię w ramię ze złotem rosną kursy spółek powiązanych z metalami szlachetnymi. Złoto i srebro, jedne z najgorętszych aktywów ostatnich miesięcy, zaczęły wyraźny ruch tuż przed eskalacją konfliktu w Iranie. Za to akcje spółek, które wydobywają złoto i srebro, tuż po eskalacji, co widać na otwarciu sesji po weekendzie.

Najpierw w Australii spółka Genesis Minerals urosła niecałe 9 proc., a w Chinach Chifeng Jilong Gold Mining ponad 6 proc. W Europie wzmożony ruch pojawił się na meksykańskim Fresnillo i angielskim Hochschild Mining, obu notowanych w Londynie. Delikatnie podskoczyły też notowania KGHM w Polsce. Za oceanem można się spodziewać reakcji na akcjach Agnico Eagle Mines, Barrick Mining i Newmont. Warto zwracać uwagę na kanadyjski S&P/TSX Composite, który ma kolosalną ekspozycję na branżę wydobywczą, ważącą w nim około 40 proc.

Linie lotnicze, hotele i logistyka pod presją rosnących cen ropy

Dużych ruchów nie w górę, ale w dół, można się spodziewać na akcjach spółek z branży transportowej i turystycznej. Droższa ropa zwiększy koszty paliw dla linii lotniczych, a napięcia w popularnym regionie turystycznym, m.in. w Dubaju, mogą obniżyć popyt na loty oraz usługi hotelarskie. Konflikt zmusza też wiele spółek transportowych i logistycznych do zmiany trasy, spowalniając dostawy i zwiększając koszty.

Na rynku australijskim notowania linii lotniczych Qantas Airways spadły o 10 proc., a w Azji Japan Airlines i Singapore Airlines straciły po 7 proc. W Europie niemiecka Lufthansa zaliczyła spadek notowań o 6 proc., a francusko-holdenderski Air France-KLM zjechał prawie 9 proc. W USA może być podobnie z akcjami American Airlines czy Delta Air Lines.

Reakcji można też się spodziewać na notowaniach operatorów hoteli czy międzynarodowych spółek logistycznych. Na starym kontynencie hotelowy gigant InterContinental Hotels spadł o 4 proc. po weekendzie, a kurier DHL około 3 proc. W Stanach Zjednoczonych na pewno zareagują Marriott International i FedEx.

Giełdowy rozkład jazdy

Trudno stwierdzić, jak długo utrzyma się obecna giełdowa niepewność. Ucieczkę do bezpiecznych aktywów mogą przedłużyć dodatkowe zmartwienia, jak obawy o inflację, zmiany układów handlowych czy powracające konflikty regionalne, które straszą inwestorów od kilku miesięcy.

Jeśli napięcia dalej eskalują, to obecne giełdowe trendy mogą się umocnić. Z drugiej strony nawet szansa na rozmowy dyplomatyczne może przywrócić apetyt na ryzyko. Na to inwestorzy powinni zwracać uwagę, próbując przewidzieć dalsze ruchy giełdowe:

Próby dyplomatyczne, bo deeskalacja konfliktu to szansa na powrót spokoju

Sygnały z banków centralnych, bo jakakolwiek mowa o konieczności zmiany strategii względem stóp będzie miała wpływ na decyzje dużych inwestorów

Wskaźniki zmienności cenowej, bo im większe rozchwianie inwestorów, tym większa popularność strategii defensywnych i dłuższe z nich wychodzenie

Kurs ropy, bo duże skoki mogą wydłużyć awersję do ryzyka i ewentualny powrót do sytuacji sprzed konfliktu