Kategorie artykułu: Biznes Świat
Giełdy reagują na atak na Iran. Jak inwestorzy chcą zarobić na konflikcie?
Wraz z rozpoczęciem notowań po weekendzie inwestorzy próbują rozegrać wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Widać zarówno ucieczkę do bezpiecznych aktywów, jak i spekulacyjny zakup instrumentów, które potencjalnie mogą zyskać w nowych okolicznościach. Analizujemy zachowanie graczy giełdowych, by stwierdzić, czego można się po nich spodziewać w najbliższych dniach.
02.03.2026, 14:21
Niemal wszystkie indeksy giełdowe spadkiem otworzyły pierwszą sesję od czasu ataku USA na Iran. Wyjątkiem jest... izraelski indeks TA35, który podskoczył o 4 proc. Fot. Ramin Talaie/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak inwestorzy reagują na eskalację konfliktu w Iranie w pierwszych godzinach handlu po weekendzie.
- Które sektory i konkretne spółki zyskują, a które tracą na napięciach na Bliskim Wschodzie.
- W jaki sposób wzrost cen ropy i obawy o cieśninę Ormuz wpływają na rynki finansowe.