Gigantyczna akwizycja, która zmieni świat sportu. KKR przejmuje Arctos Partners za 1,4 mld dolarów
KKR, gigant private equity zarządzający aktywami o wartości 750 mld dolarów, dokonał akwizycji Arctos Partners, funduszu posiadającego udziały w największych klubach świata. Transakcja wyceniana jest na 1,4 mld dolarów i zupełnie zmienia krajobraz inwestycyjny w profesjonalnym sporcie. Firmy chcą zostać największym graczem na rynku, chociaż już teraz czerpią zyski w Formule 1 i ligach takich jak NBA, MLB, NFL, NHL czy Premier League.
09.02.2026, 05:30
Efektem akwizycji będzie nie tylko połączenie kapitałów i doświadczenia obu firm, ale także kolosalnej wiedzy o sporcie i finansach, którą mają Robert Lewin, dyrektor inwestycyjny KKR (z lewej) i Ian Charles, współtwórca Arctos Partners (z prawej). Fot. Adam Gray/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie znaczenie dla globalnego rynku sportowego ma przejęcie Arctos Partners przez KKR.
- W jakie ligi i kluby sportowe inwestował dotychczas Arctos Partners.
- Dlaczego sztuczna inteligencja może zwiększyć wyceny klubów sportowych i praw medialnych.