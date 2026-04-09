Gospodarka w trybie decyzji. Co dziś naprawdę wpływa na biznes?

Niepewność stała się dziś jednym z kluczowych czynników wpływających na biznes. Firmy funkcjonują w rzeczywistości, w której zmienność jest normą, a decyzje coraz częściej muszą być podejmowane szybciej i przy ograniczonej przewidywalności.

Energia jako koszt i ryzyko

Jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje energia. Dla wielu branż przestała być jedynie kosztem operacyjnym – stała się czynnikiem strategicznym.

Nie chodzi już tylko o poziom cen, ale o ich przewidywalność, dostępność i wpływ na długoterminowe decyzje inwestycyjne. Transformacja energetyczna, choć konieczna, wprowadza dodatkową zmienność – szczególnie w okresie przejściowym, w którym system musi jednocześnie zapewnić stabilność i realizować cele klimatyczne.

Regulacje i konkurencyjność

Drugim istotnym obszarem są regulacje. W ostatnich latach ich rola wyraźnie wzrosła – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Z jednej strony mają wspierać transformację i porządkować rynek. Z drugiej – stają się czynnikiem wpływającym na konkurencyjność firm. Tempo zmian legislacyjnych, złożoność przepisów oraz koszty dostosowania powodują, że dla wielu przedsiębiorstw regulacje stają się równie istotnym wyzwaniem jak sytuacja rynkowa.

O tym, jak budować równowagę między polityką publiczną a potrzebami biznesu, rozmawiać będą m.in. przedstawiciele rządu – w tym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Krzysztof Gawkowski – odpowiedzialni za kluczowe obszary rozwoju i cyfryzacji gospodarki.

Inwestycje w warunkach niepewności

Niepewność przekłada się bezpośrednio na decyzje inwestycyjne. Firmy coraz częściej wstrzymują lub przesuwają projekty, czekając na większą stabilność otoczenia.

Jednocześnie wiele inwestycji – szczególnie w obszarze energii, infrastruktury czy technologii – nie może być odkładanych w nieskończoność. To tworzy napięcie między potrzebą działania a ryzykiem.

W Katowicach o tych wyzwaniach będą rozmawiać przedstawiciele biznesu i rynku finansowego, w tym m.in. Rafał Brzoska, Sebastian Kulczyk oraz Michał Sołowow – przedsiębiorcy, którzy na co dzień podejmują decyzje inwestycyjne w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Rynek pracy i presja demograficzna

Na to wszystko nakładają się zmiany na rynku pracy. Niedobór pracowników w wielu sektorach, rosnące koszty zatrudnienia oraz zmieniające się oczekiwania pracowników wpływają na strategie firm.

Dodatkowym wyzwaniem jest demografia – starzenie się społeczeństwa oraz malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym. W dłuższej perspektywie oznacza to konieczność redefinicji modeli pracy, większe inwestycje w automatyzację oraz rozwój kompetencji.

Gospodarka w cieniu geopolityki

Współczesna gospodarka coraz silniej powiązana jest z geopolityką. Konflikty, napięcia handlowe czy zmiany w relacjach międzynarodowych wpływają na dostęp do surowców, stabilność łańcuchów dostaw i kierunki inwestycji.

Firmy muszą dziś brać pod uwagę czynniki, które jeszcze niedawno były domeną polityki zagranicznej – dywersyfikować dostawy, analizować ryzyka regionalne i budować odporność operacyjną.

W tak złożonym otoczeniu rośnie znaczenie miejsc, w których możliwa jest bezpośrednia wymiana doświadczeń i konfrontacja różnych perspektyw.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach będzie jedną z takich przestrzeni – miejscem spotkania przedstawicieli biznesu, administracji i instytucji finansowych, którzy wspólnie będą szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania stojące dziś przed gospodarką.

W świecie, w którym decyzje trzeba podejmować szybciej i w warunkach większej niepewności, znaczenie takich rozmów będzie tylko rosło.

Artykuł powstał na zlecenie PTWP S.A.