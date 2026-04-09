Kategoria artykułu: Biznes
Gospodarka w trybie decyzji. Co dziś naprawdę wpływa na biznes?

W dniach 22-24 kwietnia 2026 r. w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy (EKG), który od lat stanowi jedną z najważniejszych platform rozmowy o kierunkach rozwoju gospodarki w Europie Centralnej. W tegorocznej edycji szczególne miejsce zajmą tematy związane z podejmowaniem decyzji w warunkach rosnącej niepewności.

09.04.2026, 03:40
Na zdj. od lewej: Ryszard Hordyński, Huawei Polska, Grzegorz Kinelski, Enea S.A., Mariusz Kondraciuk, Siemens Polska, Jacek Leonkiewicz, TDJ S.A., Grzegorz Lot, Tauron Polska Energia S.A., Michał H. Mrożek, ING Bank Śląski S.A., Joanna Orłowska, Grupa Veolia w Polsce, Gustaw Szarek, McKinsey & Company w Polsce, moderatorka Justyna Piszczatowska. Fot. materiały prasowe EKG
Na zdj. od lewej: Ryszard Hordyński, Huawei Polska, Grzegorz Kinelski, Enea S.A., Mariusz Kondraciuk, Siemens Polska, Jacek Leonkiewicz, TDJ S.A., Grzegorz Lot, Tauron Polska Energia S.A., Michał H. Mrożek, ING Bank Śląski S.A., Joanna Orłowska, Grupa Veolia w Polsce, Gustaw Szarek, McKinsey & Company w Polsce, moderatorka Justyna Piszczatowska. Fot. materiały prasowe EKG

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jakie obszary będą przedmiotem dyskusji podczas tegorocznego EKG w Katowicach.
  2. Co jest jednym z kluczowych czynników, który według organizatorów EKG aktualnie wpływa na biznes.
  3. Którzy przedstawiciele rządu i biznesu mają się pojawić podczas kongresu.
Niepewność stała się dziś jednym z kluczowych czynników wpływających na biznes. Firmy funkcjonują w rzeczywistości, w której zmienność jest normą, a decyzje coraz częściej muszą być podejmowane szybciej i przy ograniczonej przewidywalności.

Energia jako koszt i ryzyko

Jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje energia. Dla wielu branż przestała być jedynie kosztem operacyjnym – stała się czynnikiem strategicznym.

Nie chodzi już tylko o poziom cen, ale o ich przewidywalność, dostępność i wpływ na długoterminowe decyzje inwestycyjne. Transformacja energetyczna, choć konieczna, wprowadza dodatkową zmienność – szczególnie w okresie przejściowym, w którym system musi jednocześnie zapewnić stabilność i realizować cele klimatyczne.

Regulacje i konkurencyjność

Drugim istotnym obszarem są regulacje. W ostatnich latach ich rola wyraźnie wzrosła – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Z jednej strony mają wspierać transformację i porządkować rynek. Z drugiej – stają się czynnikiem wpływającym na konkurencyjność firm. Tempo zmian legislacyjnych, złożoność przepisów oraz koszty dostosowania powodują, że dla wielu przedsiębiorstw regulacje stają się równie istotnym wyzwaniem jak sytuacja rynkowa.

O tym, jak budować równowagę między polityką publiczną a potrzebami biznesu, rozmawiać będą m.in. przedstawiciele rządu – w tym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Krzysztof Gawkowski – odpowiedzialni za kluczowe obszary rozwoju i cyfryzacji gospodarki.

Inwestycje w warunkach niepewności

Niepewność przekłada się bezpośrednio na decyzje inwestycyjne. Firmy coraz częściej wstrzymują lub przesuwają projekty, czekając na większą stabilność otoczenia.

Jednocześnie wiele inwestycji – szczególnie w obszarze energii, infrastruktury czy technologii – nie może być odkładanych w nieskończoność. To tworzy napięcie między potrzebą działania a ryzykiem.

W Katowicach o tych wyzwaniach będą rozmawiać przedstawiciele biznesu i rynku finansowego, w tym m.in. Rafał Brzoska, Sebastian Kulczyk oraz Michał Sołowow – przedsiębiorcy, którzy na co dzień podejmują decyzje inwestycyjne w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Rynek pracy i presja demograficzna

Na to wszystko nakładają się zmiany na rynku pracy. Niedobór pracowników w wielu sektorach, rosnące koszty zatrudnienia oraz zmieniające się oczekiwania pracowników wpływają na strategie firm.

Dodatkowym wyzwaniem jest demografia – starzenie się społeczeństwa oraz malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym. W dłuższej perspektywie oznacza to konieczność redefinicji modeli pracy, większe inwestycje w automatyzację oraz rozwój kompetencji.

Gospodarka w cieniu geopolityki

Współczesna gospodarka coraz silniej powiązana jest z geopolityką. Konflikty, napięcia handlowe czy zmiany w relacjach międzynarodowych wpływają na dostęp do surowców, stabilność łańcuchów dostaw i kierunki inwestycji.

Firmy muszą dziś brać pod uwagę czynniki, które jeszcze niedawno były domeną polityki zagranicznej – dywersyfikować dostawy, analizować ryzyka regionalne i budować odporność operacyjną.

W tak złożonym otoczeniu rośnie znaczenie miejsc, w których możliwa jest bezpośrednia wymiana doświadczeń i konfrontacja różnych perspektyw.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach będzie jedną z takich przestrzeni – miejscem spotkania przedstawicieli biznesu, administracji i instytucji finansowych, którzy wspólnie będą szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania stojące dziś przed gospodarką.

W świecie, w którym decyzje trzeba podejmować szybciej i w warunkach większej niepewności, znaczenie takich rozmów będzie tylko rosło.

Artykuł powstał na zlecenie PTWP S.A.