Grupa Virtus rusza z projektem odzysku surowców krytycznych. Hałdy na Śląsku mogą stać się „kopalnią” metali
Grupa Virtus rozpoczyna projekt odzysku surowców krytycznych z odpadów przemysłowych i elektroodpadów, wpisujący się w unijną strategię bezpieczeństwa surowcowego. Spółka planuje eksploatację hałd na Śląsku, wykorzystując technologie rozwijane we współpracy z prof. Przemysławem Łosiem i jego zespołem.
26.03.2026, 10:38
W Polsce istnieje wiele terenów poprzemysłowych, na których zalegają hałdy z odpadami produkcyjnymi (na zdjęciu tereny poprzemysłowe na obrzeżach Chorzowa). Sęk w tym, że mogą skrywać wiele cennych surowców. Fot. PAP/Andrzej Grygiel
- Czy stare hałdy przemysłowe mogą stać się nowym źródłem surowców krytycznych.
- Jak projekt Grupy Virtus wpisuje się w unijną strategię uniezależniania się od dostaw surowców z Chin.
- Czy Grupa Virtus, wspierana przez naukowców i inżynierów, jest gotowa do rozpoczęcia realizacji projektu i produkcji.