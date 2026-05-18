Gucci, Louis Vuitton i Hermès na wyprzedaży. Luksus w kryzysie

Kto ma ochotę kupić sobie coś luksusowego, ale nie chce wydawać dużo pieniędzy, ten, zamiast oglądać podrobione torebki i buty, powinien zainteresować się akcjami właścicieli takich marek, jak Louis Vuitton, Gucci, Hermès czy Burberry.

Nadzieje związane z sytuacją geopolityczną

Niektórzy inwestorzy już to zrobili. Notowania wspomnianych spółek rosną od kilku sesji, w reakcji na potencjalne zakończenie sporu na Bliskim Wschodzie. Fundusz Amundi Global Luxury UCITS, inwestujący w 80 spółek luksusowych z indeksu S&P Global Luxury, odbił niecałe 4 proc. w ciągu tygodnia. Pojawiła się nadzieja, że przy mniejszych napięciach geopolitycznych wróci apetyt na droższe, mniej rozsądne zakupy.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Jeżeli ostatecznie konflikt między USA a Iranem zostanie zakończony, to jest szansa, że ceny ropy, a w efekcie też paliw mocno spadną. Dzięki temu klienci nie tylko będą się mniej martwić o potencjalny wzrost cen codziennych zakupów, ale też będą mogli podróżować w regiony, gdzie dobra luksusowe kupuje się najczęściej. Szczególnie do najbogatszych państwach Zatoki Perskiej, stanowiących coraz bardziej istotne źródło popytu na luksus, a wyjątkowo dotknięte trwającym jeszcze konfliktem.

Obecne odbicie notowań w sektorze luksusowym jest jednak słabe, jeżeli porównamy je ze skalą wyprzedaży, jaka spotkała gigantów mody na przestrzeni kilku ostatnich kwartałów. To dlatego, że całe zamieszanie między USA a Iranem było tylko wisienką na torcie zbudowanym z licznych, znacznie poważniejszych zmartwień sektora. O tym można się przekonać, czytając raporty finansowe spółek za I kwartał. Raporty miały zasiać optymizm, a potwierdziły to, czego wszyscy się obawiali. Sprzedaż miała wzrosnąć po dwóch latach nicości, ale nic z tego.

Hermès i LVMH zmagają się ze spadkiem popytu

Hermès nadal ma problemy z popytem w Chinach, na swoim kluczowym rynku. Ponadto ogólna sprzedaż w istotnym dziale firmy, poświęconym torebkom, znowu zwolniła. Pojawiły się obawy, że stosowany od lat model biznesowy firmy się nie sprawdza. By w ogóle dostać możliwość zakupu legendarnych modeli torebek producenta (np. Birkin i Kelly), trzeba najpierw zrobić zakupy w innych działach sklepu. To coś, do czego klienci są coraz mniej skorzy.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Mniejsze zainteresowanie swoimi produktami odzieżowymi, już kilka lat temu, zaczął odnotowywać konglomerat LVMH, właściciel Louis Vuitton i innych legendarnych marek, jak np. Dior. To właśnie Dior miał być motorem napędowym sprzedaży i impulsem do odbicia wyników spółki, które historycznie opierają się przede wszystkim na odzieży i akcesoriach skórzanych. Właśnie ten fragment biznesu LVMH – odzież i akcesoria skórzane – skurczył się w I kwartale 2026 r. o 2 proc. rok do roku pod względem przychodów. Łączne przychody spadły o 6 proc.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Odbicie w LVMH będzie musiało jeszcze poczekać, podobnie jak rewitalizacja Gucci. Kering, właściciel włoskiej marki, zanotował 8-procentowy spadek sprzedaży towarów z zielono-czerwonym motywem i logotypem z podwójnym „G”. Nowa kolekcja, zaprojektowana przez gruzińskiego projektanta Demnę, nie została przyjęta z oczekiwanym entuzjazmem.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Akcje LVMH , Hermèsa i Burberry pod presją inwestorów mimo globalnych wzrostów giełdowych

Notowania LVMH są w tym roku prawie 30 proc. na minusie. Kurs Hermèsa jest ponad 20 proc. pod kreską. I to mimo odbicia w ostatnich dniach i wzrostów głównych indeksów na świecie. Sytuacja jest więc trudna. Obie wspomniane spółki są notowane zdecydowanie poniżej wieloletnich średnich. Ewidentnie inwestorów odstrasza obecna sytuacja, bo w przeszłości spółki luksusowe traktowane były jako dobry wybór na czas niepokojów, takich jak obecne napięcia na Bliskim Wschodzie.

W przypadku LVMH i Hermèsa nie próbowano jeszcze spekulacyjnych zakupów realizowanych przez wzgląd na technikalia, czyli niskie, atrakcyjne wskaźniki wycenowe. Dotychczas wszystkie większe ruchy opierały się na sytuacji biznesowej spółek. Zeszłoroczne skupy akcji Keringa i brytyjskiego Burberry bazowały na nadziejach wobec ich nowych strategii, a nie atrakcyjnych cenach. Nie trwały zbyt długo. Burberry z powodu spadku kursu wypadł właśnie z głównego brytyjskiego indeksu akcji, czyli FTSE100.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Prada i Brunello Cucinelli przyciągają uwagę inwestorów szukających okazji w sektorze premium

Być może ceny po prostu nie były wystarczająco atrakcyjne. Spekulanci z forum WallStreetBets na Reddicie od pewnego czasu węszą w sektorze dóbr luksusowych w poszukiwaniu okazji. Ich wzrok przyciąga Prada, czyli najtańszy, patrząc na wskaźniki, duży przedstawiciel branży (właściciel też m.in. Versace). Kurs akcji Prady, notowanych w Hongkongu, to obecnie 12-krotność prognozowanych zysków, najmniej w historii. Średnia dla tej spółki to 28-krotność prognozowanych wyników.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Wokół spółki nie ma jednak żadnej pozytywnej historii, jak ambitna strategia, która zadziałałaby na wyobraźnie inwestorów. Zupełnie przeciwnie niż w przypadku Brunello Cucinelli, nieco bardziej niszowego, ale dużego podmiotu. W I kwartale 2026 r., wbrew sytuacji branżowej, sprzedaż wzrosła o 14 proc. Notowania odbiły, ale nadal są poniżej historycznej średniej.