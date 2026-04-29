Historyczny debiut na GPW. Pierwszy prywatny producent uzbrojenia na dużym parkiecie

Satysfakcji z wejścia na duży parkiet nie kryje Adam Januszko, prezes Niewiadów Polska Grupa Militarna.

– To kamień milowy w naszej historii. Dołączamy do elitarnego grona największych podmiotów sektora obronnego notowanych na giełdach europejskich, takich jak brytyjskie BAE Systems, niemiecki Rheinmetall czy czeska Czechoslovak Group i Explosia – mówi Adam Januszko.

Z naszą kamerą wybraliśmy się na parkiet, by obejrzeć debiut z bliska.

Złote lata dla przemysłu zbrojeniowego

Niewiadów PGM to prywatny producent uzbrojenia i środków bojowych, w tym kluczowej dla bezpieczeństwa państwa amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Rozwój spółki i rozbudowa jej mocy produkcyjnych to odpowiedź na potrzebę wzmacniania bezpieczeństwa państwa oraz zapewnienia ciągłości dostaw dla sektora obronnego.

Jej debiut wpisuje się w trend ogólnoeuropejski. Wojna w Ukrainie i wzrost nakładów na zbrojenia sprawiają, że sektor militarny cieszy się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Trudno się temu dziwić, wszak po latach stosunkowo niskiej produkcji branża militarna przeżywa prawdziwy boom. Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Wschodzie państwa europejskie przekazały Ukrainie ogromną ilość amunicji. W efekcie wydrenowały się ze środków bojowych.

– Na początku konfliktu szacowano, że uzupełnienie braków, które powstały w wyniku tej operacji, zajmie od sześciu do ośmiu lat. Dziś szacuje się, że będzie to więcej niż 12 lat – tłumaczy Michał Lubiński, doradca zarządu w spółce Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Bez wątpienia w najbliższych latach sektor będzie się więc dynamicznie rozwijał. Co to oznacza dla Niewiadowa Polskiej Grupy Militarnej?

– Wydaje się, że będziemy w grupie dziesięciu najważniejszych spółek zbrojeniowych w Europie – ocenia Michał Lubiński.

– Niewiadów jest spółką wyjątkową. Stoi za nami ponadstuletnia tradycja, do naszych atutów należą też lokalizacja w geograficznym centrum Polski, doskonała kadra zarządzająca, własny ośrodek badawczo-rozwojowy, a także rozwinięta współpraca z najważniejszymi graczami z Europy – wymienia Michał Lubiński.

Poprawić wizerunek prywatnych firm zbrojeniowych

Niewiadów Polska Grupa Militarna na duży parkiet warszawskiej giełdy przeszła z New Connect, na którym była już od prawie roku. Jak tłumaczy prezes Adam Januszko, spółka zdecydowała się na ten krok także dlatego, by poprawić wizerunek prywatnych firm zbrojeniowych.

– Przez obecność na głównym rynku GPW chcemy budować rzetelność, wiarygodność oraz transparentność – wyjaśnia Adam Januszko.

Jak podkreśla Tomasz Bardziłowski, już samo wejście na rynek New Connect dynamicznie zwiększyło kapitalizację Niewiadowa. Obecność na głównym parkiecie umożliwi kontynuację tego inwestorskiego sukcesu. Zwłaszcza że klimat wokół sektora militarnego jest lepszy niż kiedykolwiek.

– Inwestorzy chcą dziś inwestować w polską obronność i wspomagać bezpieczeństwo kraju – przekonuje Tomasz Bardziłowski.

Warto wiedzieć 100 lat historii Niewiadów Polska Grupa Militarna, która zadebiutowała Głównym Rynku GPW, to prywatna grupa kapitałowa, specjalizująca się w przemyśle zbrojeniowym. Jej korzenie sięgają 1920 r., gdy powstała spółka Nitrat, produkująca wyroby chemiczne i wojskowe. Zakład w Niewiadowie zbudowano w latach 1921-1923. Podczas II wojny światowej majątek został skonfiskowany przez Niemców. W latach 50. profil działalności zmieniono na wytwórnię wyrobów precyzyjnych – wojskowych i cywilnych. W latach 70. i 80. firma była znana przede wszystkim z produkcji przyczep kempingowych. W 2011 r. przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość. Część zbrojeniową przejęła w 2019 r. od syndyka spółka Works 11, należąca wówczas do Michała Lubińskiego. W 2025 r. Grupa Niewiadów połączyła się z notowaną na New Connect Polską Grupą Militarną, przejmując nad nią kontrolę. W maju 2025 r. fundusz Fidera zainwestował w spółkę 250 mln zł, finansując budowę fabryki amunicji 155 mm. W tym celu podpisano memorandum z amerykańskim koncernem Northrop Grumman. Niewiadów planuje również opracowanie własnej technologii we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Spółka zawarła także umowę z Proguns na budowę fabryki amunicji 40 mm oraz licencyjną umowę transferu technologii z singapurskim ST Engineering. Ponadto pozyskała kontrakty z Agencją Uzbrojenia na dostawę min sygnalizacyjnych i przeciwpiechotnych. XYZ

Wzmocnić niezależność technologiczną od zagranicy

Adam Januszko, prezes Niewiadów Polska Grupa Militarna, tłumaczy, że najbliższe plany spółki związane są głównie z realizacją już podpisanych zobowiązań w stosunku do inwestorów i produkcją amunicji 155 mm oraz 40 mm.

– Kolejne zadania, które stoją przed nami, to rozwój technologii i produkcja min przeciwpiechotnych, które są możliwe w wyniku odstąpienia przez Polskę od konwencji ottawskiej. Jesteśmy w stanie je produkować zarówno na potrzeby Sił Zbrojnych RP, jak i dla naszych partnerów z Paktu Północnoatlantyckiego – tłumaczy Adam Januszko.

Warto dodać, że obecnie spółka inwestuje w fabrykę amunicji artyleryjskiej, w tym kalibru 155 mm. W zakładzie trwają zaawansowane prace budowlane i modernizacyjne hal, magazynów oraz infrastruktury. W trzecim kwartale 2026 r. planowany jest montaż i rozruch wcześniej zakontraktowanych linii produkcyjnych, co umożliwi rozpoczęcie produkcji seryjnej już w czwartym kwartale tego roku. Docelowe moce produkcyjne zakładów wyniosą 180 tys. sztuk amunicji rocznie. Terminowość realizacji projektu gwarantuje zabezpieczone finansowanie na poziomie 250 mln zł. Grupa Niewiadów zabezpieczyła też finansowanie na poziomie 60 mln zł dla projektu budowy fabryki amunicji kalibru 40 mm.

Kluczowym elementem rozbudowy mocy produkcyjnych w Niewiadowie jest wykorzystanie i rozwój technologii wypracowanych przez polskie instytuty wojskowe, z ukierunkowaniem na ich komercjalizację i dalsze doskonalenie. Pozwoli to w przyszłości ograniczyć zobowiązania licencyjne wobec zewnętrznych dostawców i wzmocni niezależność technologiczną i produkcyjną od zagranicy.

Artykuł powstał na zlecenie Niewiadów Polska Grupa Militarna.