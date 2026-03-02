Kategoria artykułu: Świat
Hiszpańska gospodarka staje na nogi. Najniższe bezrobocie od czasu kryzysu finansowego. Ale to nie jest cała prawda
Hiszpania przełamała psychologiczną barierę. Po raz pierwszy od 2008 r. bezrobocie spadło poniżej 10 proc. Choć Hiszpania wciąż pozostaje w niechlubnej czołówce unijnych statystyk bezrobocia, ożywienie gospodarcze jest bezsprzeczne. W 2025 r. PKB wzrósł o 2,8 proc., znacznie przewyższając wyniki odnotowane przez Niemcy, Francję czy Włochy. Pytanie – czy te makroekonomiczne sukcesy przekładają się na jakość zatrudnienia, stabilność umów i perspektywy dla młodych? Tu statystyki tracą swoją jednoznaczność.
02.03.2026, 04:15
Bezrobocie wśród Hiszpanów poniżej 25 roku życia wciąż sięga około 23 proc., co znacznie odbiega od średniej unijnej (14,7 proc.). Fot. Hazhard Espinoza Vallejos/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co sprawia, że hiszpańska gospodarka rozwija się obecnie szybciej niż niemiecka czy francuska.
- Dlaczego bezrobocie strukturalne pozostaje piętą achillesową hiszpańskiej gospodarki.
- Dlaczego lewicowy rząd zdecydował się na masową legalizację imigrantów.