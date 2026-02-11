Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Hiszpański jednorożec wchodzi do Polski. Zachęca go duży rynek i luki cyfrowe firm
Firma Factorial, której wycena już trzy lata temu przekroczyła próg 1 mld dolarów, rozszerza skalę działalności. Swoją technologię do zarządzania przedsiębiorstwami i HR wprowadza nad Wisłą, gdzie będzie działać za pośrednictwem lokalnych partnerów.
11.02.2026, 05:49
Jordi Romero i Bernat Farrero, założyciele Factorial, stawiają na rozwój m.in. przez ekspansję zagraniczną. Spółka działa na wielu rynkach, w tym w Portugalii, Francji, Niemczech i we Włoszech. Fot. materiały prasowe, Factorial
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego hiszpański jednorożec z sektora technologii HR uznał Polskę za kolejny kluczowy kierunek swojej międzynarodowej ekspansji.
- W jaki sposób Factorial planuje wejść na polski rynek i dotrzeć do małych oraz średnich przedsiębiorstw bez otwierania lokalnego biura.
- Z jakimi uwarunkowaniami i barierami będzie musiała się zmierzyć zagraniczna platforma HR na konkurencyjnym i rozdrobnionym rynku w Polsce.