Honor chwali się sprzedażą w Polsce. Jednak najnowszy smartfon tej firmy jest strasznie nijaki
Honor pokazuje dane, z których wynika, że sprzedaż telefonów tej chińskiej marki rośnie we wszystkich segmentach rynku. Jednocześnie wprowadza na rynek nowy flagowy model – Honor Magic 8 Pro. Problem w tym, że to urządzenie, które niczym się nie wyróżnia, a do tego zostało bardzo wysoko wycenione.
25.01.2026, 07:20
Honor pokazuje swój najnowszy flagowiec - Magic 8 Pro. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy Honor, chwaląc się rekordowymi wzrostami sprzedaży, może jednocześnie nie ujawniać konkretnych liczb, licząc na to, że nowy flagowiec utrzyma tempo.
- Jak Honor Magic 8 Pro radzi sobie w codziennym użytkowaniu i czym różni się od konkurencji.
- Co jest największym problemem smartfona chińskiej firmy.