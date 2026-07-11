Kategoria artykułu: Kultura
Ignacy Korwin-Milewski. Człowiek, który stworzył kanon polskiego malarstwa
Co łączy XIX-wiecznego kolekcjonera sztuki z debatami o prywatnych muzeach i mecenacie artystycznym, które toczą się w Polsce do dziś? Historia Ignacego Korwin-Milewskiego pokazuje, że najtrudniej docenić wizjonerów wtedy, gdy żyją.
11.07.2026, 04:45
Dziś, po stu latach od śmierci Ignacego Korwin-Milewskiego, Muzeum Narodowe przypomina postać kolekcjonera, który przez dziesięciolecia pozostawał na marginesie powszechnej świadomości. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kim był kolekcjoner, którego artyści się bali, choć jednocześnie zawdzięczali mu swoje kariery.
- Dlaczego cesarz zachwycił się jego kolekcją, a polskie miasta nie chciały jej przyjąć.
- Czy historia Ignacego Korwin-Milewskiego powtarza się dziś w Polsce.