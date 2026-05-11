Igor Thiago: wyboista droga napastnika do Premier League i reprezentacji Brazylii

W Brentford FC zrobiło się groźnie. Latem ubiegłego roku szeregi drużyny z Londynu opuścili Bryan Mbeumo i Yoanne Wissa, którzy w poprzednim sezonie strzelili łącznie blisko 40 goli. Z klubem pożegnał się także kapitan Christian Norgaard i uwielbiany przez kibiców trener Thomas Frank. „The Bees” jednak się nie poddali. Postawili na nieoczywistego napastnika z Brazylii: Igora Thiago. I słusznie.

Nowicjusz w drużynie narodowej

Jest dziś snajperem światowego formatu. W tym sezonie został pierwszym w historii piłkarzem z Brazylii, który zdobył co najmniej 20 bramek w jednym sezonie Premier League. On tę granicę przekroczył i jest głodny kolejnych goli. Rzucił wyzwanie Erlingowi Haalandowi, który na starcie rozgrywek zdaniem wielu ekspertów był poza zasięgiem w walce o tytuł króla strzelców angielskiej ekstraklasy.

Premier League top scorers this season:



25 goals — 🇳🇴 Erling Haaland

22 goals — 🇧🇷 Igor Thiago

15 goals — 🇧🇷 João Pedro

15 goals — 🇬🇭 Semenyo

14 goals — 🇸🇪 Viktor Gyökeres pic.twitter.com/QxBN4FDHC2 — Goals Side (@goalsside) May 4, 2026

Napastnik Brentford FC gra tak dobrze w przekroju całego sezonu, że musiał dostać pierwszą szansę w kadrze. I rzeczywiście tak się stało, gdyż zadebiutował w reprezentacji Brazylii 26 marca 2026 roku. Pięciokrotni mistrzowie świata nie mają teraz napastników tej klasy co przed laty, jak chociażby Ronaldo Nazario czy Romario. Wciąż jednak jest to piłkarska potęga i gra w tej drużynie to powód do dumy.

🇧🇷✨ Congratulations to Brentford striker Igor Thiago (24) on making his debut for the Brazil national team. 👏



What a moment for him... just 3 years ago, he was playing in the Bulgarian league. pic.twitter.com/rieHRTF218 — EuroFoot (@eurofootcom) March 28, 2026

Podczas ostatniej przerwy na mecze reprezentacji „Canarinhos” zagrali towarzysko z Francją i Chorwacją. W pierwszym spotkaniu od początku wystąpiło kilku graczy ofensywnych (Gabriel Martinelli, Raphinha, Vinicius Jr., Matheus Cunha). Było to zatem ustawienie bez nominalnej dziewiątki, natomiast w rywalizacji z ekipą z Chorwacji graczem wyjściowej jedenastki na szpicy byłJoão Pedro, napastnik Chelsea, określany jako 9,5, ponieważ łączy obowiązki snajpera z konstruowaniem akcji, niczym wytrawny playmaker. W drugiej połowie zmienił go Igor Thiago i dał prowadzenie Brazylijczykom.

2-1 Brazil.



IGOR THIAGO SCORES THE WINNING GOAL AGAINST CROATIA!!!!!! HIS FIRST GOAL FOR THE BRAZILIAN NATIONAL TEAM!!!!!!! pic.twitter.com/RSAZZk9CF9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 1, 2026

– Wydaje mi się, że w hierarchii napastników Carlo Ancelottiego, selekcjonera reprezentacji Brazylii, Igor Thiago jest jednak za João Pedro. Chociaż mnie gracz Chelsea FC nie przekonuje, jego notowania są wysokie. A może to zły moment na taką tezę, zważywszy, że w niedawnym meczu Premier League przeciw Nottingham Forest strzelił cudownego gola przewrotką. Niemniej warto dodać, że na ostatnim zgrupowaniu kadry był najgorszym z napastników – mówi Wojciech Peciakowski, który prowadzi w mediach społecznościowych konto „Brazylijski futbol”.

Joao Pedro with an absolute worldie 💫@ChelseaFC pic.twitter.com/6zMfmH9NGs — Premier League (@premierleague) May 4, 2026

A zatem Igor Thiago musi kolejnymi występami potwierdzić, że zasługuje na grę w reprezentacji. Zadebiutował w dobrym momencie, kilka miesięcy przed mundialem. Już w czerwcu może mieć szansę, by pokazać się całemu światu w globalnym czempionacie.

Rodzinny dramat

Thiago Nascimento Rodrigues, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko gwiazdora „Pszczół”, przyszedł na świat 26 czerwca 2001 roku w mieście Gama. Nie myślał od najmłodszych lat o karierze piłkarskiej. Futbol nie zaprzątał mu głowy, ponieważ w rodzinie nie brakowało kłopotów.

Miał 13 lat, gdy przeżył traumę: śmierć ojca. Ponieważ w domu się nie przelewało, był zmuszony podjąć pracę. Nosił owoce na targu czy pracował fizycznie na budowie. Był murarzem. To go zahartowało i sprawiło, że do dziś, mimo obecności w piłkarskiej elicie, zachowuje pokorę.

Bułgarska trampolina

Co ciekawe, sam nie garnął się zbytnio do gry w piłkę. Ponieważ jednak jego brat trenował w lokalnym klubie, to wkrótce Thiago także do niego dołączył. Zaczynał w nieznanych drużynach (Grêmio Ocidental czy Vere FC). Z czasem zyskał uznanie w oczach skautów drugoligowego Cruzeiro EC, którzy postanowili dać mu szansę.

Średnia zdobytych bramek nie była imponująca (10 goli w 64 meczach). To sprawiło, że nie podbił rodzimych boisk. Wyróżnia się jednak uporem w dążeniu do celu, więc podjął wyzwanie za granicą. Był to nieoczywisty kierunek: Bułgaria i Łudogorec Razgrad, potentat tamtejszego futbolu. Brazylijczykowi na co dzień brakowało na Starym Kontynencie latynoskiego entuzjazmu, bo – jak mówił – Bułgarzy wydawali się dość powściągliwi. Nie przeszkadzało mu to jednak w tym, by na boisku wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Polski akcent

Pierwsze miesiące spędzone w Europie były okresem adaptacji w zupełnie nowych realiach piłkarskich i kulturowych. Z czasem jednak zaczął regularnie pokonywać bramkarzy rywali Łudogorca. W dodatku utrzymywał wysoką formę strzelecką także w meczach na arenie międzynarodowej, czym zrobił sobie świetną reklamę. Przyciągnął uwagę Belgów.

W Club Brugge, które zapłaciło za niego 11 milionów euro, rozegrał sezon 2023/24. Tam poznał Michała Skórasia, skrzydłowego reprezentacji Polski, który nie miał tak dobrych notowań jak jego brazylijski partner z zespołu. Thiago trafiał do siatki w meczach ligi belgijskiej i europejskich pucharach. Dlatego dość szybko zaliczył kolejny sportowy awans – przenosiny do Anglii.

– Droga Igora Thiago do futbolowej elity w Wielkiej Brytanii jest nieoczywista. Nie trafił bowiem do czołowej ligi od razu. Dzięki dobrej formie zbierał cenne doświadczenie najpierw w Bułgarii, a następnie wszedł na wyższy poziom w Belgii. To jest pewien trud. Poza tym długo zmagał się z poważną kontuzją. Wydawało się, że nie podbije Premier League. Nie poddał się i dziś jest jednym z najlepszych strzelców całej ligi – mówi Jakub Tarantowicz, redaktor Retro Futbol i współpracownik TVP Sport.

Co wskazały dane?

Brentford FC opiera politykę transferową na analizie danych (data-driven scouting), szukając niedocenianych graczy z mniejszych lig lub z problemami w obecnych klubach, by rozwijać ich i po pewnym czasie sprzedawać z zyskiem. Klub unika pochopnych zakupów, stawia na stabilizację i wzmacnia skład po wnikliwej analizie rynku transferowego.

33 mln euro wydane w 2024 roku na Igora Thiago nie dawały jednak żadnej gwarancji, że napastnik, który brylował w Belgii, zdoła zaadaptować się w najlepszej lidze świata, za jaką uznaje się Premier League. Brazylijczyk mógł odczuwać sporą presję, gdyż klub z Gtech Community Stadium pobił swój transferowy rekord, by mieć go u siebie. (Dopiero później klub zapłacił za Dango Ouattarę jeszcze więcej: 42,8 mln euro).

Wielki pech

Kilkumiesięczny uraz łąkotki utrudniał adaptację na angielskich boiskach. Dlatego Thiago musiał uzbroić się w cierpliwość. Wymowne, że doczekał się występu w Premier League dopiero w listopadzie 2024 roku. Gdy był wykluczony z gry, szukał wsparcia duchowego, regularnie się modląc. Nie ukrywa, że jest głęboko wierzący.

– Niektórzy zastanawiają się, czy Igor Thiago najwięcej w swojej karierze zawdzięcza Thomasowi Frankowi, byłemu szkoleniowcowi Brentford FC. I tak, i nie. Tak, bo przy nim Igor Thiago bardzo się rozwinął i widać, że Frank mu zaufał. A nie, gdyż Thiago drogę do angielskiej elity wywalczył sobie sam. Franka nie ma już dawno w Brentford FC, natomiast Thiago i tak bardzo dobrze sobie radzi. Bardziej w tej roli trenera, dzięki któremu Brazylijczyk tak się rozwinął, widzę obecnego opiekuna Brendford Keitha Andrewsa – podkreśla Jakub Tarantowicz.