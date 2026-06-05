Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Ile jest demokracji w polskiej demokracji? Wyprzedziliśmy Japonię i Szwajcarię
Eksperci Centrum Błękitnej Demokracji zbadali zawartość demokracji w systemach politycznych kilkudziesięciu państw. Wyniki mogą zaskakiwać.
05.06.2026, 05:15
Na ile demokracji mogą liczyć Polacy? Zaskakujące wyniki raportu Centrum Błękitnej Demokracji Fot. PAP/Krzysztof Ćwik
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak powstał raport Centrum Błękitnej Demokracji.
- Jakich rozwiązań na rzecz demokracji bezpośredniej mogą zazdrościć Polsce inne kraje. Co może nas inspirować.
- W jaki sposób możemy wyjść z politycznego sporu o wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego.