Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?

Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, zarzucił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi, że na SOR-ze tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W jego ocenie błędy lekarskie prowadziły do powikłań, które w niektórych przypadkach mogły doprowadzić do śmierci pacjentów.

Co na temat śmierci pacjentów spowodowanych błędami medycznymi mówią dostępne dane? Według danych NFZ w 2025 roku w polskich szpitalach hospitalizowano 7 819 954 pacjentów. Zmarło 182 631 z nich. To 2,34 proc. W tym samym roku do Rzecznika Praw Pacjenta trafiło 109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta. To spadek w porównaniu z latami ubiegłymi. W 2024 roku do Rzecznika Praw Pacjenta trafiły 144 takie sprawy, w 2023 roku – 166.

„Mają one charakter ewidencyjny i pokazują skalę zgłoszeń kierowanych do Rzecznika w tym obszarze. Ocena zasadności każdej sprawy wymaga analizy jej indywidualnych okoliczności, dokumentacji medycznej oraz przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych” – informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Instytucja dodaje, że posiada jedynie dane na podstawie spraw, które zostały do niego zgłoszone.

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O ilu sprawach nie wiemy?

Liczba śmierci pacjentów spowodowanych błędami lekarzy jest trudna do oszacowania. Zależy od metodologii przyjętej przez badaczy, ale warto się odwołać do dwóch europejskich badań.

Przykładowo w 2019 roku grupa norweskich badaczy opublikowała artykuł zatytułowany „Wskaźnik zgonów, których można było uniknąć w norweskim szpitalu, oceniony na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej”. Wynika z niego, że co najmniej 4,2 proc. śmierci pacjentów można było uniknąć.

Jak przeprowadzono norweskie badanie?

Eksperci przeanalizowali tysiąc losowych śmierci pacjentów norweskich szpitali i oceniali, w jaki sposób można było ich uniknąć.

Stwierdzono, że 42 zgony (czyli 4,2 proc.) były co najmniej prawdopodobnie (ponad 50 proc. szans) możliwe do uniknięcia. W przypadku 34 z 42 pacjentów oczekiwana długość życia została skrócona o minimum rok.

Badania w Anglii wskazały podobne wyniki

Podobne badania przeprowadzono w Anglii. Z całej sieci wytypowano 34 szpitale (10 placówek w 2009 roku i 24 placówki w latach 2012-2013). W każdej z placówek zbadano 100 losowo wybrane przypadki śmierci pacjentów.

Ich wyniki opisano w artykule „Możliwość uniknięcia zgonów w szpitalach i związek ze wskaźnikami śmiertelności w całym szpitalu: retrospektywny przegląd dokumentacji medycznej i analiza regresji”.

Jak wynika z badania liczba zgonów, które można było uniknąć, wyniósł 3,6 proc.

Przyjmijmy dla Polski analogiczne statystyki o możliwych do uniknięciach błędach medycznych pacjentów zmarłych w szpitalach. Wtedy w 2025 roku błędy medyczne mogły przyczynić się do śmierci od 6574 do 7670 pacjentów.