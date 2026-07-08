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Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo

Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?

109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego śmiercią pacjenta wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta w 2025 roku.

Łukasz Grzesiczak - autor artykułu - profil
08.07.2026, 04:30
Puste szpitalne łóżka
Badania w Norwegii i Anglii pokazały, że błędy medyczne odpowiadają za śmierć od 3,6 do 4,2 przedwczesnych zgonów pacjentów. Fot. Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Ilu według danych NFZ w 2025 roku w polskich szpitalach hospitalizowano pacjentów i ilu z nich zmarło.
  2. Czy podejrzeń o śmiertelne błędy lekarzy jest każdego roku więcej.
  3. Jaka, opierając się na metodologii badań z Norwegii czy Anglii, może być rzeczywista liczba błędów lekarzy zakończonych śmiercią pacjenta w Polsce.
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Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, zarzucił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi, że na SOR-ze tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W jego ocenie błędy lekarskie prowadziły do powikłań, które w niektórych przypadkach mogły doprowadzić do śmierci pacjentów.

Co na temat śmierci pacjentów spowodowanych błędami medycznymi mówią dostępne dane? Według danych NFZ w 2025 roku w polskich szpitalach hospitalizowano 7 819 954 pacjentów. Zmarło 182 631 z nich. To 2,34 proc. W tym samym roku do Rzecznika Praw Pacjenta trafiło 109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta. To spadek w porównaniu z latami ubiegłymi. W 2024 roku do Rzecznika Praw Pacjenta trafiły 144 takie sprawy, w 2023 roku – 166.

„Mają one charakter ewidencyjny i pokazują skalę zgłoszeń kierowanych do Rzecznika w tym obszarze. Ocena zasadności każdej sprawy wymaga analizy jej indywidualnych okoliczności, dokumentacji medycznej oraz przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych” – informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Instytucja dodaje, że posiada jedynie dane na podstawie spraw, które zostały do niego zgłoszone.

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O ilu sprawach nie wiemy?

Liczba śmierci pacjentów spowodowanych błędami lekarzy jest trudna do oszacowania. Zależy od metodologii przyjętej przez badaczy, ale warto się odwołać do dwóch europejskich badań.

Przykładowo w 2019 roku grupa norweskich badaczy opublikowała artykuł zatytułowany „Wskaźnik zgonów, których można było uniknąć w norweskim szpitalu, oceniony na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej”. Wynika z niego, że co najmniej 4,2 proc. śmierci pacjentów można było uniknąć.

Jak przeprowadzono norweskie badanie?

Eksperci przeanalizowali tysiąc losowych śmierci pacjentów norweskich szpitali i oceniali, w jaki sposób można było ich uniknąć.

Stwierdzono, że 42 zgony (czyli 4,2 proc.) były co najmniej prawdopodobnie (ponad 50 proc. szans) możliwe do uniknięcia. W przypadku 34 z 42 pacjentów oczekiwana długość życia została skrócona o minimum rok.

Badania w Anglii wskazały podobne wyniki

Podobne badania przeprowadzono w Anglii. Z całej sieci wytypowano 34 szpitale (10 placówek w 2009 roku i 24 placówki w latach 2012-2013). W każdej z placówek zbadano 100 losowo wybrane przypadki śmierci pacjentów.

Ich wyniki opisano w artykule „Możliwość uniknięcia zgonów w szpitalach i związek ze wskaźnikami śmiertelności w całym szpitalu: retrospektywny przegląd dokumentacji medycznej i analiza regresji”.

Jak wynika z badania liczba zgonów, które można było uniknąć, wyniósł 3,6 proc.

Przyjmijmy dla Polski analogiczne statystyki o możliwych do uniknięciach błędach medycznych pacjentów zmarłych w szpitalach. Wtedy w 2025 roku błędy medyczne mogły przyczynić się do śmierci od 6574 do 7670 pacjentów.

Główne wnioski

  1. Według danych NFZ w 2025 roku w polskich szpitalach hospitalizowano 7 819 954 pacjentów. Zmarło 182 631 z nich. To 2,34 proc.
  2. W 2025 roku do Rzecznika Praw Pacjenta trafiło 109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta. W 2024 roku do Rzecznika Praw Pacjenta trafiły144 takie sprawy, w 2023 roku – 166.
  3. Rzeczywista skala błędów medycznych może być wyższa. Opierając się na metodologii badań z Norwegii i Anglii, można szacować, że w 2025 roku błędy medyczne mogły przyczynić się do śmierci od 6574 do 7670 pacjentów w polskich szpitalach.