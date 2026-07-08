Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?
109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego śmiercią pacjenta wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta w 2025 roku.
Badania w Norwegii i Anglii pokazały, że błędy medyczne odpowiadają za śmierć od 3,6 do 4,2 przedwczesnych zgonów pacjentów. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ilu według danych NFZ w 2025 roku w polskich szpitalach hospitalizowano pacjentów i ilu z nich zmarło.
- Czy podejrzeń o śmiertelne błędy lekarzy jest każdego roku więcej.
- Jaka, opierając się na metodologii badań z Norwegii czy Anglii, może być rzeczywista liczba błędów lekarzy zakończonych śmiercią pacjenta w Polsce.