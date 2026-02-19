Kategorie artykułu: Sport Świat
Ile złota jest w olimpijskim medalu? Polscy medaliści wśród najlepiej opłacanych na świecie
Złote medale olimpijskie już od dawna faktycznie nie są złote – jedynie pozłacane. To jednak dla ich posiadaczy nieduże zmartwienie, bo zdobycie olimpijskiego krążka – niezależnie od koloru – jest dziś gwarantem złotej przyszłości. W kolejce do nagradzania sportowców ustawiają się politycy i sponsorzy. Na niektórych zwycięzców czeka olimpijska emerytura.
19.02.2026, 04:45
Złote medale olimpijskie prawdziwie złote były ostatni raz ponad 100 lat temu. Fot. Andrew Milligan/PA Images via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile gramów złota znajduje się w medalach olimpijskich wręczanych na zimowych igrzyskach w 2026 r.
- W których państwach nagrody dla medalistów olimpijskich są najwyższe.
- Ile wynosi w Polsce emerytura olimpijska i w jakich warunkach jest wypłacana.