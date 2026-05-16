Adam Małysz o przyszłości: Będę towarzyszył polskim skoczkom i trenerom (WIDEO)

Nowa umowa pomiędzy Orlenem a Polskim Związkiem Narciarskim (PZN) zakłada realizację kolejnych programów rozwoju dyscyplin olimpijskich. XYZ w trakcie konferencji Impact’26 w Poznaniu rozmawiał na ten temat z Adamem Małyszem i Pawłem Patkowskim, dyrektorem Biura Sponsoringu Sportu Orlen.

– Kończę kadencję na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego z dobrym budżetem – mówił o podpisaniu umowy z Orlenem Adam Małysz. Mistrz olimpijski przyznał, że w ostatnich latach PZN funkcjonuje finansowo bardzo dobrze nie tylko dzięki funduszom ministerialnym, ale też sponsorowi strategicznemu, którym jest Orlen.

Paweł Patkowski, dyrektor Biura Sponsoringu Sportu Orlen, podkreślił, że Orlen wyjątkowo ceni współpracę z PZN, bo jest perspektywiczna i ma długą tradycję.

– Zaczęliśmy ją jeszcze jako Lotos – przypomniał Paweł Patkowski.

Obecna umowa obejmuje cztery lata i potrwa do Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Francji w 2030 r. Dyrektor dodał, że Orlenowi zależy nie tylko na wzmacnianiu sportu wyczynowego.

– Chcemy też wpływać na rozwój dzieci i młodzieży, żeby się doczekać następców Adama Małysza – podkreślił dyrektor Biura Sponsoringu Sportu ORLEN.

Nawiązał do programu Szukamy Następców Mistrza, który ma już wielu obiecujących adeptów, m.in. Pawła Wąska czy Aleksandra Zniszczoła. Przede wszystkim jednak Kacpra Tomasika, trzykrotnego medalistę Igrzysk Olimpijskich we Włoszech.

Nie tylko skoki narciarskie

Adam Małysz podkreślił, że współpraca z Orlenem nie dotyczy tylko skoków narciarskich, ale również biegów narciarskich i snowboardu, które w Polsce rozwijają się coraz lepiej. Dowodem są m.in. sukcesy Aleksandry Król-Walas, dwukrotnej brązowej medalistki mistrzostw świata.

– Często słyszę od zawodników, że niczego im nie brakuje, w związku z czym mogą skoncentrować się na sporcie. To w dużym stopniu zasługa naszego partnera strategicznego, którym jest Orlen – podkreślił prezes PZN.

Pytany o swoje plany po upływie kadencji prezesa PZN Adam Małysz odpowiedział, że przez jakiś czas chciałby się skoncentrować na sprawach osobistych.

– Przez ostatnie cztery lata trochę zaniedbałem rodzinę i zdrowie, bo dużo siedziałem za biurkiem. Wcześniej, gdy byłem dyrektorem sportowym, miałem zdecydowanie większe możliwości jeżdżenia z zawodnikami i towarzyszenia im w trakcie zawodów. Czasem trzeba było pójść z chłopakami na konferencję prasową albo nawet przynieść narty czy kurtkę. Chętnie to robiłem i teraz mi tego brakuje – powiedział Adam Małysz.

Zapewnił, że nie planuje rozstawać się z narciarską kadrą.

– Obiecałem trenerom i zawodnikom, że będę im towarzyszył – Adam Małysz.

W myśl nowej umowy zakres współpracy między PZN i Orlenem dotyczy zarówno rywalizacji na najwyższym światowym poziomie, jak i projektów rozwojowych skierowanych do młodych zawodników. Przewiduje ona m.in. wprowadzenie Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich oraz Programu Rozwoju Snowboardu Alpejskiego i Freestyle’u, których celem jest popularyzacja tych dyscyplin w Polsce oraz budowanie solidnych podstaw szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.

Ponadto będzie kontynuowany Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej Orlen Szukamy Następców Mistrza, a także Program Rozwoju Polskiego Narciarstwa Alpejskiego PolSKI Mistrz. Przez najbliższe cztery sezony Orlen będzie też głównym sponsorem czterech rozgrywanych w Polsce konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn, a także Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet, Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim oraz innych zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

