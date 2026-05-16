Anita Włodarczyk po premierze filmu „Anita”: Ważne, żeby się nie poddawać i wracać na szczyt (WIDEO)

Anita Włodarczyk była gościem studia XYZ w trakcie konferencji Impact’26 w Poznaniu. Mistrzyni olimpijska ujawnia, że choć miała możliwość obejrzenia filmu „Anita” przed premierą, nie zdecydowała się na to i pierwszy raz zobaczyła produkcję na dużym ekranie.

Zdjęcia do filmu powstawały w zeszłym roku, w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata w Tokio. Jego ważnym motywem jest lalka Daruma, która związana jest kulturą Japonii.

– Za każdym razem będąc w japońskim mieście Takasaki, dostawałam w prezencie taką lalkę. Tradycja każe, by – myśląc o jakimś ważnym życiowym celu – zamalować Darumie źrenicę lewego oka, a gdy marzenie się spełni – zrobić to samo z drugim okiem. W sumie mam sześć takich lalek, ale jedna ma dla mnie szczególne znaczenie. Jest w kolorze złotym i dostałam ją po to, by spełniło się moje marzenie o medalu olimpijskim. W moim przypadku się udało już po ośmiu dniach! – mówi Anita Włodarczyk.

Japońska lalka ma specyficzny kształt, który sprawia, że nawet gdy się przewraca, wraca do pionu.

– Moja kariera również miała trudne momenty. Cieszę się, że mimo kontuzji i przeciwności losu, nigdy się nie poddawałam i wracałam na szczyt – mówi Anita Włodarczyk.

Mistrzyni olimpijska chciałaby, żeby przesłanie filmu „Anita” dotarło zwłaszcza do młodych dziewcząt, które myślą o karierze sportowej, ale obawiają się krytyki i niepowodzeń.

– Także w mojej karierze były momenty porażek czy zwątpienia. Ważne, by się tym przesadnie nie przejmować, tylko ciężko pracując, iść do celu – uważa mistrzyni.

Wysoka cena kariery

Zawodniczka nie ukrywa, że za swoją karierę zapłaciła dużą cenę.

– Poświęcając się sportowi, musiałam zrezygnować ze związku czy założenia rodziny. To był mój świadomy wybór, którego nie żałuję – dodała mistrzyni olimpijska.

Anita Włodarczyk odniosła się też do swojej 16-letniej współpracy z Orlenem.

– Rzadko się zdarza, by niemal przez całą karierę mieć wsparcie tego samego sponsora. Nasza długoletnia współpraca opiera się nie tylko na moich sukcesach, ale przede wszystkim na autentycznej relacji i zaufaniu, które udało nam się wypracować – mówi Anita Włodarczyk.

