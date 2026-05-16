Mistrzowie sportu od zawsze inspirowali młodzież. Czy dziś mają szansę wygrać z influencerami? (WIDEO)

Gościem studia XYZ w trakcie konferencji Impact’26 w Poznaniu byli Izabela Kruk, dyrektorka Biura Komunikacji Sponsoringowej Orlen, oraz Sebastian Chmara, utytułowany wieloboista i prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Spytaliśmy ich o relacje między sportem wyczynowym a powszechnym. Rozmówcy zgodzili się, że w tej kwestii potrzebne jest zrównoważone podejście.

Rywalizacja i szkoła życia

Sebastian Chmara porównuje sport profesjonalny do szczytu piramidy. Podkreśla, że Polski Związek Lekkiej Atletyki w coraz większym stopniu zajmuje się też jej podstawą, czyli szkoleniem najmłodszych roczników.

– W ubiegłym roku „strzeliło” 10 lat naszego programu Lekka Atletyka dla każdego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. Kładziemy w nim nacisk nie tyle na szkolenie, ile na pierwszy kontakt młodego człowieka ze sportem i popularyzację kultury fizycznej. Dla nas jest to też dobre narzędzie preselekcyjne, bo mając kontakt z tak dużą liczbą dzieci, możemy przyglądać się tym, którzy w przyszłości mają szansę zasilić grono najlepszych polskich lekkoatletów i zdobywać medale Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw Europy czy świata – mówi wieloboista.

Izabela Kruk, dyrektorka Biura Komunikacji Sponsoringowej Orlen, przekonuje, że takie podejście wpisuje się też w filozofię firmy, która zakłada działania na rzecz wychowania młodych sportowców i aktywizację dzieci i młodzieży od najmłodszych lat.

– W Orlenie pamiętamy też, że sport to nie tylko rywalizacja, ale i szkoła życia. Wartości, które kształtuje, takie jak samodyscyplina, fair play czy umiejętność pracy zespołowej, zostają później na całe życie i mają kluczowe znaczenie także dla społeczeństwa – podkreśla dyrektorka.

Czy gwiazda sportu może być influencerem

Izabela Kruk zwróciła uwagę na niską aktywność fizyczną młodych ludzi, w tym problem nadmiernej liczby zwolnień z W-F. Jej zdaniem, aby uzdrowić sytuację, nie wystarczą apele. Potrzebne są rozwiązania systemowe.

– Jednym z nich jest program Sportowy Orlen, którego celem jest zwiększenie dostępu młodych ludzi, często z mniejszych ośrodków, do regularnych zajęć sportowych. Oczywiście, nie rezygnujemy ze współpracy z gwiazdami, ale staramy się równoważyć to podejście wspieraniem sportu powszechnego – mówi dyrektorka Biura Komunikacji Sponsoringowej Orlen.

Sebastian Chmara podkreśla, że gwiazdy sportu mogą wpływać na rozwój sportu powszechnego. Zwłaszcza że od zawsze byli bohaterami masowej wyobraźni, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

– Dzisiaj w kulturze popularnej dominują inne wzorce, dzieci chcą zostać influencerami czy youtuberami – przyznaje prezes PZLA.

Jego zdaniem jednak mistrzowie sportowi wciąż mają duży wpływ na młode pokolenie.

Izabela Kruk zwróciła uwagę na nowy trend, w którym sportowcy stają się też influencerami.

– Przykładem jest sprinterka Anastazja Kuś czy płotkarka Pia Skrzyszowska, które osiągają spektakularne sukcesy sportowe, a jednocześnie są obecne w sieci. Przez to pokazują młodym ludziom, że sport jest fajny i że jest w trendach – dodaje dyrektorka Biura Komunikacji Sponsoringowej Orlen.

Sebastian Chmara jest przekonany, że młodzi ludzie wciąż chcą uprawiać sport. Niestety, starsze pokolenie czasem im tego nie ułatwia.

– Jestem dziadkiem dwóch małych chłopców i widzę, jak wiele oni mają energii. Dzieci w naturalny sposób chcą rywalizować i się sprawdzać, trzeba im tylko na to pozwolić – podkreśla wieloboista.

