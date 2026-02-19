Kategorie artykułu: Polityka Świat
Impeachment w Peru. Kraj, w którym prezydenci szybko odchodzą
W Peru kolejna odsłona politycznego serialu, który od lat niszczy zaufanie do państwa. Kongres w Limie przegłosował usunięcie z urzędu prezydenta José Jerí, zaledwie cztery miesiące po objęciu przez niego stanowiska. Zapalnikiem stała się afera „Chifagate”: seria tajnych spotkań z chińskimi biznesmenami, ujawniona na nagraniach z kamer monitoringu. W efekcie 39-letni Jerí, jeden z najmłodszych urzędujących przywódców na świecie, dołącza do długiej listy peruwiańskich liderów, których kadencje kończyły się przed czasem i w atmosferze skandalu.
19.02.2026, 04:00
Parlament Peru odwołał kolejnego prezydenta za korupcję. Fot. EPA/Paolo Aguilar Dostawca: PAP/EPA.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego tajne spotkania z chińskimi biznesmenami doprowadziły do odwołania prezydenta José Jeríego po zaledwie czterech miesiącach urzędowania?
- W jaki sposób peruwiański Kongres wykorzystuje zapisy konstytucji do seryjnego obalania kolejnych prezydentów?
- Dlaczego ostatnie 10 lat można uznać za „dekadę straconą” dla Peru, zwłaszcza pod względem politycznym?