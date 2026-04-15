Informacje z nieistniejącej książki. Politycy podatni na dezinformację

Już dzień po węgierskich wyborach poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji opublikował kłamliwy wpis na temat Pétera Magyara. W węgierski wyborczy weekend przebywał on w Budapeszcie i kibicował Viktorowi Orbánowi.

„To jest niesamowite, że na Węgrzech tak nienawidzą Orbána, że woleli zagłosować na gościa co ugotował psa w mikrofalówce. Budapeszt świętował do rana. Ludzie na ulicy mówili mi, że nie ufają partii Tisza, ale najważniejsze było odsunięcie Fideszu” – napisał Witold Tumanowicz na platformie X.

Nieistniejąca książka

Pod wpisem polityka Konfederacji pojawiła się nota społecznościowa, w której internauci wyjaśnili na czym polegało rozpowszechnione przez niego kłamstwo. Historia o rzekomym upieczeniu psa pochodziła z węgierskiej strony internetowej Magyar Hirek 24. Została ona założona krótko przed wyborami na Węgrzech. Jej twórcy powoływali się na książkę, której autorką miała być Judit Varga – była węgierska ministra sprawiedliwości oraz była żona lidera Tiszy.

Varga przyznała jednak publicznie, że nie napisała takiej książki. Zdjęcie psa w artykule na stronie oczerniającej Magyara zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Podobnie brzmiąca historia w świecie polityki faktycznie się wydarzyła, ale nie na Węgrzech, a w Stanach Zjednoczonych. Kristi Noem w swojej książce zrelacjonowała, że zastrzeliła swojego kilkunastomiesięcznego psa z powodu jego agresji. W administracji Donalda Trumpa pełni ona rolę sekretarza bezpieczeństwa narodowego.

Poseł Konfederacji udaje, że nie chodziło mu o Magyara. Gdy został zapytany o sprawę przez reportera TVP Info twierdził, że nie napisał o nim z imienia i nazwiska, a następnie próbował zbyć dziennikarza. Wpis usunął.

Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz powielił fake newsa na temat Petera Magyara w swoich mediach społecznościowych. Pytany o to przez dziennikarza TVP Info, uciekł przed kamerami.

Prezes PiS również w to uwierzył

Na pośle Konfederacji się nie skończyło. We wtorek tę nieprawdziwą informację o Magyarze powtórzył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odpowiadając w sejmie na pytania o węgierskie wybory, przyznał, że Péter Magyar to człowiek „któremu w żadnym wypadku nie będzie składał gratulacji”. Uzasadnił to twierdząc, że zwycięstwo Magyara to przejaw „zupełnej znieczulicy społeczeństw europejskich na fakty, nawet najbardziej drastyczne”.

– Mówiłem o jego niebywałych wyczynach w życiu prywatnym. Takich, które każdego człowieka powinny z życia publicznego natychmiast eliminować – mówił Jarosław Kaczyński.

Gdy dziennikarze zwracali mu uwagę, że to nieprawda, prezes PiS obstawał przy swoim. Jarosław Kaczyński w przeciwieństwie do Witolda Tumanowicza nie trafił na te hasła przeglądając sieć. To polityk wiekowy, a media społecznościowe nie są jego bezpośrednim źródłem informacji. Nie jest zresztą tajemnicą, że nawet jego imienny profil na platformie X jest prowadzony przez bliskich współpracowników. To również oni przekazują prezesowi informacje pozyskane z sieci.

Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, odnosił się później do sprawy, twierdząc, że lider jego partii opierał się na informacjach, które „od wielu dni były kolportowane przez media”. Historii o szczenięciu nie rozpowszechniały jednak media, a wspomniana wcześniej strona zarejestrowana kilka dni przed wyborami na Węgrzech.

W związku z dzisiejszą wypowiedzią p. prezesa @OficjalnyJK w Sejmie odnoszącą się do zachowań p. Pétera Magyar-a (w tym wątku o szczeniaku w mikrofalówce) zwracam uwagę, iż p. prezes @OficjalnyJK opierał się na informacjach, które od wielu dni były kolportowane przez media.

Sprawa nie przeszła jednak bez echa, a słowa lidera największej polskiej partii opozycyjnej dotarły do węgierskich mediów. Prezesa PiS cytuje portal czasopisma Heti Világgazdaság w artykule poświęconym polskim reakcjom na wynik węgierskich wyborów.

Do sejmowej komisji etyki z wnioskiem o ukaranie prezesa PiS zwrócił się Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej.

„Mamy do czynienia z rozpowszechnianiem informacji o charakterze niesprawdzonym, sensacyjnym i potencjalnie nieprawdziwym, które mogą stanowić przykład dezinformacji w przestrzeni publicznej. Poseł, jako osoba pełniąca funkcję publiczną, ma szczególny obowiązek opierania swoich wypowiedzi na faktach, a nie przypuszczeniach czy plotkach” – napisał europoseł KO uzasadniając wniosek.