Przełom Sezon 1 Odc. 12
Infrastruktura krytyczna w nowej strefie ryzyka. Ekspert EY: potrzebny „sześciopak bezpieczeństwa”
Infrastruktura krytyczna to już nie tylko elektrownie czy gazociągi, ale także sektor finansowy, telekomunikacja, ochrona zdrowia czy produkcja kluczowych dóbr. A zagrożeń jest dziś znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. O tym, jak zmieniło się podejście do bezpieczeństwa i jak skutecznie chronić kluczowe systemy, mówi w kolejnym odcinku wideocastu „Przełom” Wojciech Niezgodziński, partner EY.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Dlaczego definicja infrastruktury krytycznej szybko się rozszerza i jakie sektory – poza energetyką – dziś do niej należą.
- Jakie są największe zagrożenia dla kluczowych systemów państwa i firm.
- Na czym polega tzw. „sześciopak bezpieczeństwa” i jak może pomóc skuteczniej chronić infrastrukturę krytyczną.