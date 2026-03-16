InPost rzuca rękawicę Allegro: powstało narzędzie AI do robienia zakupów. Bez prowizji dla sprzedających
To jedna z największych rewolucji w polskim e-commerce od lat. InPost uruchamia asystenta AI, dzięki któremu będzie można robić zakupy z poziomu aplikacji InPost Mobile. Narzędzie już teraz pozwoli na zakupy u 4 tys. sprzedających. Bez prowizji. Co to oznacza dla branży?
16.03.2026, 20:00
– Albo się w tym odnajdziemy albo przegramy. Dzięki nam zmieni się to, w jaki sposób Polacy robią zakupy w internecie. Jesteście świadkami wodowania produktu, którego nikt jeszcze na świecie nie zrobił – mówi Rafał Brzoska, prezes InPostu. Fot. XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak InPost chce zmienić sposób robienia zakupów w internecie. Poznasz szczegóły nowego asystenta AI w aplikacji InPost Mobile i zobaczysz, w jaki sposób rozmowa z wirtualnym przewodnikiem może zastąpić tradycyjne przeglądanie sklepów internetowych.
- Dlaczego nowe rozwiązanie może być szansą dla tysięcy sprzedawców. Jak model sprzedaży bez prowizji może wpłynąć na relacje między sklepami a platformami sprzedażowymi i dlaczego część firm może zainteresować się nowym kanałem sprzedaży.
- Jak globalne firmy technologiczne przygotowują się do ery zakupów realizowanych przez sztuczną inteligencję. Dowiesz się, jakie projekty rozwijają Google, Amazon czy OpenAI i dlaczego eksperci uważają, że przyszłość e-commerce może wyglądać zupełnie inaczej niż dziś.