Obudzić inwestycje
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Współpraca z partnerem
Inwestycje poza twardymi wskaźnikami. Totalizator Sportowy buduje potencjał technologiczny
Pieniądze z gier trafiają z powrotem do obiegu gospodarczego jako inwestycje w rozwój społeczny. W odróżnieniu od twardych inwestycji również te miękkie mają ogromne znaczenie i wyzwania, z walką z nielegalnym hazardem oraz bezpieczeństwem graczy na czele.
– Inwestujemy znaczne środki w technologię. Z jednej strony ma zapewniać sprawną obsługę klienta, a z drugiej gwarantować bezpieczeństwo gracza jako osoby pełnoletniej i świadomej – mówi Mariusz Rzeczkowski, dyrektor Departamentu Strategii Innowacji i Współpracy Międzynarodowej w Totalizatorze Sportowym. Fot. materiały partnera
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Totalizator Sportowy rozwija swoje technologie w kontekście zmieniającego się rynku gier online.
- Dlaczego tzw. czarna strefa hazardu stanowi rynkowe wyzwanie i do jakich skrajnie nieetycznych manipulacji posuwają się nielegalni operatorzy w swoich kampaniach reklamowych.
- Na czym polega zjawisko zacierania się granic między cyfrową rozrywką wideo a grami na pieniądze.