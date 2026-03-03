Kategorie artykułu: Sport Świat
Irańscy piłkarze w pułapce bliskowschodniej polityki. Czy Iran wycofa się z gry na mundialu?
Zamiast przygotowywać się do meczów nadchodzących mistrzostw świata, irańscy piłkarze zastanawiają się, czy w ogóle na ten turniej pojadą. Ich wyjazd do USA już wcześniej budził wiele politycznych kontrowersji. Teraz urasta do rangi jednoznacznej deklaracji politycznej. Nie pierwszy raz w historii.
03.03.2026, 05:15
Po remisie z Uzbekistanem irańscy piłkarze świętują awans na tegoroczny mundial. Fot. Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są scenariusze gry reprezentacji Iranu na amerykańskich boiskach w trakcie tegorocznego mundialu i kto ewentualnie mógłby zastąpić Irańczyków na turnieju.
- W jakich okolicznościach odbywały się trzy ostatnie mecze Iranu z USA.
- Co o meczu amerykańskich i irańskich piłkarzy mówił Bill Clinton.