Czy Iran szykuje ataki w Europie? Francuskie służby wydały ostre ostrzeżenie
Po amerykańsko-izraelskich atakach na cele w Iranie francuskie MSW i wywiady państw zachodnich wydały jedne z najostrzejszych od lat ostrzeżeń terrorystycznych. W ostatnich dniach przeszukano siedzibę organizacji szyickiej, zamrożono aktywa podejrzanych i zapadł wyrok za gloryfikowanie terroryzmu.
04.03.2026, 04:45
Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez podczas wystąpienia w trakcie sesji pytań do rządu w Zgromadzeniu Narodowym podczas posiedzenia parlamentarnego w Assemblée Nationale. Fot. Antoine Gyori – Corbis/Corbis via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie ostrzeżenia wydało francuskie MSW oraz wywiady państw zachodnich w związku z atakami amerykańsko-izraelskimi na Iran.
- Jakie działania podjęły w ostatnich dniach francuskie służby.
- Jakimi metodami – według służb – posługują się struktury powiązane z Teheranem, aby destabilizować sytuację w Europie.