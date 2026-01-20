Impact'26
Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Jak demokracje tracą stabilność. Perspektywa Snydera, Gartona Asha, Pomerantseva i Leonarda
Demokracja rzadko psuje się nagle – znacznie częściej ulega stopniowej erozji, poprzez drobne ustępstwa, pozornie racjonalne kompromisy oraz procesy, które z czasem przestają być dostrzegalne dla obywateli. Kultowi badacze tych zjawisk, reprezentujący różne perspektywy transformacji współczesnych społeczeństw – Timothy Snyder, Timothy Garton Ash, Peter Pomerantsev i Mark Leonard – wystąpią na jednej scenie w Poznaniu podczas kongresu Impact’26.
20.01.2026, 04:01
Timothy Snyder, Timothy Garton Ash, Mark Leonard i Peter Pomerantsev - będą uczestnikami debaty podczas kongresu Impact 26', który odbędzie się 13 i 14 maja w Poznaniu. Fot. Getty Images i materiały partnera
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób demokracje tracą stabilność nie poprzez gwałtowne załamania, lecz przez stopniową erozję norm, instytucji i języka debaty publicznej.
- Jak Timothy Snyder opisuje rolę faktów i historii jako fundamentu wolności politycznej oraz dlaczego ich porzucenie sprzyja nowoczesnym formom tyranii.
- Na czym polega napięcie między wolnością, bezpieczeństwem i prywatnością w analizach Timothy’ego Gartona Asha oraz dlaczego to obywatele muszą wyznaczać te granice,