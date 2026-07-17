Kategoria artykułu: Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 30
Jak medal olimpijski zmienia podejście do życia? "Po igrzyskach moje poczucie własnej wartości spadło"
10 lat temu Oktawia Nowacka była u szczytu kariery. Z igrzysk w Rio przywiozła brązowy medal i wydawało się, że za nim przyjdą kolejne sukcesy. Zamiast nich pojawiło się jednak zwątpienie. Dziś, już w roli kibica, była pięcioboistka mówi o znaczeniu psychologii w sporcie i ocenia wielkie zmiany, które przeszła jej dyscyplina.
17.07.2026, 14:54
Z tego odcinka dowiesz się…
- Dlaczego z tradycyjnego programu pięcioboju nowoczesnego zniknęła jazda konna i jaka konkurencja ją zastąpiła.
- Dlaczego zdaniem Oktawii Nowackiej jej olimpijski medal nie został odpowiednio wykorzystany do promocji pięcioboju nowoczesnego w Polsce.
- Co znajdzie się w książce Oktawii Nowackiej i dlaczego będzie to lektura nie tylko dla kibiców sportu.