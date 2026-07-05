Kategoria artykułu: Kultura
Jak najcenniejsze obrazy zniosły czerwcowe upały? Eksplodowały
Badacze ekstremalnych zjawisk pozostawali bezradni… Ceny na czerwcowych aukcjach eksplodowały, regularnie przekraczając wielomilionowe pułapy. Jak wynika z najświeższych danych, transakcje z tego jednego miesiąca odpowiadały aż za 37 proc. tegorocznego obrotu dziełami.
05.07.2026, 04:30
„Oczepiny” Włodzimierza Tetmajera przedstawiają słynne bronowickie wesele, które zainspirowało Stanisława Wyspiańskiego do napisania… „Wesela”. Fot. Agra–Art
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile dzieł sztuki Polacy wylicytowali na aukcjach w minionym półroczu i ile płacono za najdroższe.
- Jaką koniunkturę obserwowano w czerwcu na rynku sztuki i które licytacje rozgrzały rynek do czerwoności.
- Jakie rekordy notują dzieła Władysława Czachórskiego czy Jerzego Nowosielskiego oraz ile warte są najcenniejsze ceramiczne wyroby w Polsce.